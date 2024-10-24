https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979897236.html

Бюджет Ямала на 2025-2027 гг останется социально ориентированным

Бюджет Ямала на 2025-2027 гг останется социально ориентированным - РИА Новости, 24.10.2024

Бюджет Ямала на 2025-2027 гг останется социально ориентированным

Комиссия по бюджетным проектировкам на 2025-2027 годы завершила работу в Ямало-Ненецком автономном округе, проект бюджета региона, который остался социально... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:13

2024-10-24T19:13

2024-10-24T19:13

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Комиссия по бюджетным проектировкам на 2025-2027 годы завершила работу в Ямало-Ненецком автономном округе, проект бюджета региона, который остался социально ориентированным, будет сформирован до 1 ноября и вынесен на рассмотрение депутатов, сообщает правительство Ямала. "За месяц до старта работы в формате бюджетной комиссии мы завершили Честный маршрут, посетили города и многие поселки, пообщались с жителями. Это позволило подойти к планированию следующего финансового года с погружением в проблемы, которые в разных уголках Ямала нужно решать в первую очередь", – приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. Бюджет автономного округа традиционно будет социально ориентированным. Приоритетными направлениями стали жилье, дороги и транспорт, здравоохранение, безопасность и создание лучшей территории детства. Особое внимание будет уделено социальным обязательствам и исполнению целей нацпроектов, поддержке участников СВО и их близких, семьям с детьми, тундровикам, подчеркнули в правительстве. Помимо этого, новые меры поддержки, которые были приняты в Год семьи и Год детства, станут ежегодными.

https://ria.ru/20241016/yamal-1978408520.html

ямал

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ямал, дмитрий артюхов