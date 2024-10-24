Премьер Британии отказался выплачивать репарации за работорговлю
Стармер не хочет тратить время на прошлое в вопросе репараций бывшим колониям
© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предпочитает решение актуальных проблем бывших владений королевства выплатам репараций за работорговлю в прошлом.
В понедельник газета Guardian со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщила, что Великобритания не собирается выплачивать репарации или приносить извинения за свою роль в работорговле в прошлом.
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"Однозначно, рабство — это ужасно, но я скорее закатаю рукава и буду работать с ними (бывшими владениями Великобритании. — Прим. ред.) над актуальными и влияющими на будущее вызовами, чем буду тратить много времени на прошлое", — цитирует Стармера издание Telegraph.
По словам Стармера, в разговорах с ним коллеги Великобритании по Содружеству наций наиболее часто затрагивают актуальные для них проблемы современности и заинтересованы в британском участии в получении ими финансовой помощи для решения вызовов, с которыми сталкиваются сегодня.
Ранее газета Daily Mail писала, что 15 стран Карибского бассейна могут потребовать от Британии выплатить как минимум 269 миллиардов долларов за ущерб от работорговли.
В 2023 году Патрик Робинсон, который в то время был ведущим судьей Международного суда ООН, заявил, что Великобритания больше не сможет игнорировать призывы выплатить репарации странам, пострадавшим от трансатлантической работорговли.
По оценкам исследования американской консалтинговой компании Brattle Group, Великобритания должна выплатить пострадавшим странам репарации на сумму в 24 триллиона долларов.
Ранее Церковь Англии после публикации полного отчета об исторических связях ее представителей с трансатлантической работорговлей объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих девяти лет в качестве компенсации за "ошибки прошлого". В июне 2020 года Церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были связаны с работорговлей.
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