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Лидер Палестины выразил надежду на присоединение к работе БРИКС

Лидер Палестины выразил надежду на присоединение к работе БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Лидер Палестины выразил надежду на присоединение к работе БРИКС

Палестина готова к присоединению к работе БРИКС в любом статусе – будь то член, партнер или наблюдатель, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:18

2024-10-24T20:18

2024-10-24T20:51

палестина

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

махмуд аббас

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Палестина готова к присоединению к работе БРИКС в любом статусе – будь то член, партнер или наблюдатель, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани палестинский лидер Махмуд Аббас."События и мероприятия в рамках саммита БРИКС произвели на нас серьезное впечатление. Мы в дальнейшем будем готовы помогать вам сотрудничать в данных рамках и, дай Бог, когда-нибудь присоединимся в том или ином виде к работе БРИКС. Член, партнер, наблюдатель – в любом виде мы готовы это сделать", - сказал Аббас в ходе встречи на полях саммита БРИКС.

палестина

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