https://ria.ru/20241024/briks-1979902055.html

Путин провел переговоры с лидером Лаоса

Путин провел переговоры с лидером Лаоса - РИА Новости, 24.10.2024

Путин провел переговоры с лидером Лаоса

Отношения России и Лаоса вышли на уровень стратегического партнерства, заявил президент Владимир Путин на переговорах с главой республики Тхонглуном Сисулитом... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:30

2024-10-24T19:30

2024-10-24T22:10

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Отношения России и Лаоса вышли на уровень стратегического партнерства, заявил президент Владимир Путин на переговорах с главой республики Тхонглуном Сисулитом на полях саммита БРИКС в Казани."Наши отношения носят взаимовыгодный характер и вышли на уровень стратегического партнерства", — сказал он.По словам российского лидера, показатели товарооборота между двумя странами пока скромные, но есть хорошие тенденции для его увеличения.Глава государства также пригласил лаосского коллегу принять участие в праздновании 80-летия Победы в мае следующего года.Сисулит, в свою очередь, поздравил Путина с успешным проведением саммита БРИКС."Думаю, что после этого мероприятия роль России вырастит", — подчеркнул он.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241024/laos-1979565919.html

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