https://ria.ru/20241024/briks-1979879996.html

Путин поблагодарил власти Татарстана за гостеприимство на саммите БРИКС

Путин поблагодарил власти Татарстана за гостеприимство на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин поблагодарил власти Татарстана за гостеприимство на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Татарстана и мэрию Казани за гостеприимство, оказанное во время саммита БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:29

2024-10-24T18:29

2024-10-24T20:26

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Татарстана и мэрию Казани за гостеприимство, оказанное во время саммита БРИКС."Пользуясь случаем, хотел бы лично поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для нашей совместной работы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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