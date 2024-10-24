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Путин рассказал о планах стран БРИКС в банковской сфере - РИА Новости, 24.10.2024
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18:26 24.10.2024 (обновлено: 18:39 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979877914.html
Путин рассказал о планах стран БРИКС в банковской сфере
Путин рассказал о планах стран БРИКС в банковской сфере - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал о планах стран БРИКС в банковской сфере
Страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию, создавать независимые от внешних рисков условия для расчетов в национальных валютах, заявил президент... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:26
2024-10-24T18:39
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
казань
бразилия
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию, создавать независимые от внешних рисков условия для расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин."Государства БРИКС настроены на углубление партнерства в финансовой сфере: уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, казань, бразилия, россия, владимир путин
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Казань, Бразилия, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о планах стран БРИКС в банковской сфере

Путин: БРИКС будет развивать межбанковскую коммуникацию

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Страны БРИКС будут развивать межбанковскую коммуникацию, создавать независимые от внешних рисков условия для расчетов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин.
"Государства БРИКС настроены на углубление партнерства в финансовой сфере: уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСКазаньБразилияРоссияВладимир Путин
 
 
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