https://ria.ru/20241024/briks-1979876812.html

Туркмения заявила о поддержке инициатив ООН по международной безопасности

Туркмения заявила о поддержке инициатив ООН по международной безопасности - РИА Новости, 24.10.2024

Туркмения заявила о поддержке инициатив ООН по международной безопасности

Туркмения полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира и безопасности под эгидой ООН, сказал глава туркменского государства... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:22

2024-10-24T18:22

2024-10-24T18:22

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АШХАБАД, 24 окт - РИА Новости. Туркмения полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира и безопасности под эгидой ООН, сказал глава туркменского государства Сердар Бердымухамедов на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани. "Сегодня развитие многопланового стратегического сотрудничества с Организацией Объединенных Наций является одним из приоритетов внешней политики нашей страны", - передает слова Бердымухамедова сайт Государственного информационного агентства Туркмении (ТДХ). Президент при этом подчеркнул, что Туркмения "полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития под эгидой ООН". Важными сферами взаимодействия между сторонами также были названы экологическая безопасность и охрана здоровья населения. Кроме того, в ходе встречи Бердымухамедов поздравил Гутерреша с отмечаемым сегодня Днем ООН. Полноправным членом ООН Туркмения стала в 1992 году. В 1995 году ей был делегирован нейтральный статус при консенсусе 185 государств. Третьего июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана". День ООН отмечается ежегодно 24 октября и знаменует годовщину вступления в силу устава организации в 1945 году.

https://ria.ru/20241024/briks-1979824205.html

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