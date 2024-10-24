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Туркмения заявила о поддержке инициатив ООН по международной безопасности - РИА Новости, 24.10.2024
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18:22 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979876812.html
Туркмения заявила о поддержке инициатив ООН по международной безопасности
Туркмения заявила о поддержке инициатив ООН по международной безопасности - РИА Новости, 24.10.2024
Туркмения заявила о поддержке инициатив ООН по международной безопасности
Туркмения полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира и безопасности под эгидой ООН, сказал глава туркменского государства... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:22
2024-10-24T18:22
в мире
справки
туркмения
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сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 24 окт - РИА Новости. Туркмения полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира и безопасности под эгидой ООН, сказал глава туркменского государства Сердар Бердымухамедов на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани. "Сегодня развитие многопланового стратегического сотрудничества с Организацией Объединенных Наций является одним из приоритетов внешней политики нашей страны", - передает слова Бердымухамедова сайт Государственного информационного агентства Туркмении (ТДХ). Президент при этом подчеркнул, что Туркмения "полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития под эгидой ООН". Важными сферами взаимодействия между сторонами также были названы экологическая безопасность и охрана здоровья населения. Кроме того, в ходе встречи Бердымухамедов поздравил Гутерреша с отмечаемым сегодня Днем ООН. Полноправным членом ООН Туркмения стала в 1992 году. В 1995 году ей был делегирован нейтральный статус при консенсусе 185 государств. Третьего июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана". День ООН отмечается ежегодно 24 октября и знаменует годовщину вступления в силу устава организации в 1945 году.
https://ria.ru/20241024/briks-1979824205.html
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в мире, справки, туркмения, казань, сердар бердымухамедов , антониу гутерреш, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Справки, Туркмения, Казань, Сердар Бердымухамедов , Антониу Гутерреш, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Туркмения заявила о поддержке инициатив ООН по международной безопасности

Президент Туркмении заявил о полной поддержке инициатив ООН по обеспечению мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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АШХАБАД, 24 окт - РИА Новости. Туркмения полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира и безопасности под эгидой ООН, сказал глава туркменского государства Сердар Бердымухамедов на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита БРИКС в Казани.
"Сегодня развитие многопланового стратегического сотрудничества с Организацией Объединенных Наций является одним из приоритетов внешней политики нашей страны", - передает слова Бердымухамедова сайт Государственного информационного агентства Туркмении (ТДХ).
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Президент при этом подчеркнул, что Туркмения "полностью поддерживает инициативы международного сообщества по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития под эгидой ООН".
Важными сферами взаимодействия между сторонами также были названы экологическая безопасность и охрана здоровья населения.
Кроме того, в ходе встречи Бердымухамедов поздравил Гутерреша с отмечаемым сегодня Днем ООН.
Полноправным членом ООН Туркмения стала в 1992 году. В 1995 году ей был делегирован нейтральный статус при консенсусе 185 государств. Третьего июня 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке 193 государств во второй раз была принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана".
День ООН отмечается ежегодно 24 октября и знаменует годовщину вступления в силу устава организации в 1945 году.
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В миреСправкиТуркменияКазаньСердар БердымухамедовАнтониу ГутеррешООНБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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