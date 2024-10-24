https://ria.ru/20241024/briks-1979866272.html

В ЕЭК заявили о потенциале развития торговли ЕАЭС со странами БРИКС

В ЕЭК заявили о потенциале развития торговли ЕАЭС со странами БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

В ЕЭК заявили о потенциале развития торговли ЕАЭС со странами БРИКС

Торговля ЕАЭС со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал роста, говорится в заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:02

2024-10-24T18:02

2024-10-24T18:02

экономика

иран

китай

индия

бакытжан сагинтаев

брикс

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Торговля ЕАЭС со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал роста, говорится в заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Отмечается, что председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира". В ходе саммита лидеры более 30 государств и ряда ведущих международных объединений рассмотрели масштабные вопросы по укреплению интеграционного сотрудничества в мире, включая евразийское пространство. "Торговля Евразийского экономического союза со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Оборот торговли товарами с государствами БРИКС в 2023 году превысил 359 миллиарда долларов и по сравнению с 2022 годом увеличился на 26%, а если сравнивать с 2015 годом - в 3,7 раза", - говорится в сообщении. По данным комиссии, удельный вес стран БРИКС во внешнеторговом обороте государств ЕАЭС в 2023 году вырос почти двукратно в сравнении с 2021 годом. "Союз ведет активный диалог с большинством стран, входящих в БРИКС. Например, с Китаем заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, действует дорожная карта в его развитие. С Индией обсуждается создание зоны свободной торговли. При этом Китай и Индия являются крупнейшими торговыми партнерами ЕАЭС. Активно развивается сотрудничество союза с Ираном. В декабре 2023 года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле. А уже в мае 2024 года Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в сообщении. Отмечается также, что стремление к выстраиванию системного диалога ЕАЭС – БРИКС фиксируется в основных направлениях международной деятельности союза. В следующем году, например, предусматривается обмен лучшими практиками в регулировании торговли, развитии цифровой экономики, таможенном администрировании, промышленном сотрудничестве, в транспортно-логистической и энергетической сферах.

https://ria.ru/20241018/briks-1978640977.html

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