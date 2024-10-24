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В ЕЭК заявили о потенциале развития торговли ЕАЭС со странами БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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18:02 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979866272.html
В ЕЭК заявили о потенциале развития торговли ЕАЭС со странами БРИКС
В ЕЭК заявили о потенциале развития торговли ЕАЭС со странами БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
В ЕЭК заявили о потенциале развития торговли ЕАЭС со странами БРИКС
Торговля ЕАЭС со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал роста, говорится в заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:02
2024-10-24T18:02
экономика
иран
китай
индия
бакытжан сагинтаев
брикс
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Торговля ЕАЭС со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал роста, говорится в заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Отмечается, что председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира". В ходе саммита лидеры более 30 государств и ряда ведущих международных объединений рассмотрели масштабные вопросы по укреплению интеграционного сотрудничества в мире, включая евразийское пространство. "Торговля Евразийского экономического союза со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Оборот торговли товарами с государствами БРИКС в 2023 году превысил 359 миллиарда долларов и по сравнению с 2022 годом увеличился на 26%, а если сравнивать с 2015 годом - в 3,7 раза", - говорится в сообщении. По данным комиссии, удельный вес стран БРИКС во внешнеторговом обороте государств ЕАЭС в 2023 году вырос почти двукратно в сравнении с 2021 годом. "Союз ведет активный диалог с большинством стран, входящих в БРИКС. Например, с Китаем заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, действует дорожная карта в его развитие. С Индией обсуждается создание зоны свободной торговли. При этом Китай и Индия являются крупнейшими торговыми партнерами ЕАЭС. Активно развивается сотрудничество союза с Ираном. В декабре 2023 года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле. А уже в мае 2024 года Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в сообщении. Отмечается также, что стремление к выстраиванию системного диалога ЕАЭС – БРИКС фиксируется в основных направлениях международной деятельности союза. В следующем году, например, предусматривается обмен лучшими практиками в регулировании торговли, развитии цифровой экономики, таможенном администрировании, промышленном сотрудничестве, в транспортно-логистической и энергетической сферах.
https://ria.ru/20241018/briks-1978640977.html
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экономика, иран, китай, индия, бакытжан сагинтаев, брикс, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Экономика, Иран, Китай, Индия, Бакытжан Сагинтаев, БРИКС, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
В ЕЭК заявили о потенциале развития торговли ЕАЭС со странами БРИКС

ЕЭК: развивающаяся торговля ЕАЭС со странами БРИКС имеет большой потенциал

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 окт - РИА Новости. Торговля ЕАЭС со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал роста, говорится в заявлении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Отмечается, что председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира". В ходе саммита лидеры более 30 государств и ряда ведущих международных объединений рассмотрели масштабные вопросы по укреплению интеграционного сотрудничества в мире, включая евразийское пространство.
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"Торговля Евразийского экономического союза со странами БРИКС динамично развивается и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Оборот торговли товарами с государствами БРИКС в 2023 году превысил 359 миллиарда долларов и по сравнению с 2022 годом увеличился на 26%, а если сравнивать с 2015 годом - в 3,7 раза", - говорится в сообщении. По данным комиссии, удельный вес стран БРИКС во внешнеторговом обороте государств ЕАЭС в 2023 году вырос почти двукратно в сравнении с 2021 годом.
"Союз ведет активный диалог с большинством стран, входящих в БРИКС. Например, с Китаем заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, действует дорожная карта в его развитие. С Индией обсуждается создание зоны свободной торговли. При этом Китай и Индия являются крупнейшими торговыми партнерами ЕАЭС. Активно развивается сотрудничество союза с Ираном. В декабре 2023 года ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле. А уже в мае 2024 года Иран направил запрос на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что стремление к выстраиванию системного диалога ЕАЭС – БРИКС фиксируется в основных направлениях международной деятельности союза. В следующем году, например, предусматривается обмен лучшими практиками в регулировании торговли, развитии цифровой экономики, таможенном администрировании, промышленном сотрудничестве, в транспортно-логистической и энергетической сферах.
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ЭкономикаИранКитайИндияБакытжан СагинтаевБРИКСЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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