https://ria.ru/20241024/briks-1979853446.html

Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС

Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что партнерами БРИКС стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:04

2024-10-24T17:04

2024-10-24T17:04

в мире

белоруссия

казань

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что партнерами БРИКС стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия. "Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь", - передает агентство Белта слова президента, сказанные в интервью "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани. При этом белорусский президент выразил определенное разочарование тем, что в БРИКС не принимают новых членов. "А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", - отметил он. Лукашенко рассказал, что его несколько удивил тот факт, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали чуть более 10 стран. В то же время белорусский президент доволен тем, что есть статус партнера организации. "Хорошо, это (статус партнера – ред.) возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?" - заметил Лукашенко.

https://ria.ru/20240718/belorussiya-1960577339.html

белоруссия

казань

турция

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