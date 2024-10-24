Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979853446.html
Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС
Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что партнерами БРИКС стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:04
2024-10-24T17:04
в мире
белоруссия
казань
турция
александр лукашенко
брикс
нато
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg
МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что партнерами БРИКС стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия. "Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь", - передает агентство Белта слова президента, сказанные в интервью "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани. При этом белорусский президент выразил определенное разочарование тем, что в БРИКС не принимают новых членов. "А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", - отметил он. Лукашенко рассказал, что его несколько удивил тот факт, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали чуть более 10 стран. В то же время белорусский президент доволен тем, что есть статус партнера организации. "Хорошо, это (статус партнера – ред.) возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?" - заметил Лукашенко.
https://ria.ru/20240718/belorussiya-1960577339.html
белоруссия
казань
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a7f16b8caa0f68464f2551c28a53c5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, казань, турция, александр лукашенко, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Белоруссия, Казань, Турция, Александр Лукашенко, БРИКС, НАТО, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС

Лукашенко: партнерами БРИКС стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что партнерами БРИКС стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия.
"Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь", - передает агентство Белта слова президента, сказанные в интервью "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани.
При этом белорусский президент выразил определенное разочарование тем, что в БРИКС не принимают новых членов. "А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", - отметил он.
Лукашенко рассказал, что его несколько удивил тот факт, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали чуть более 10 стран.
В то же время белорусский президент доволен тем, что есть статус партнера организации. "Хорошо, это (статус партнера – ред.) возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?" - заметил Лукашенко.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Белоруссия заявила о готовности БРИКС видеть страну в качестве партнера
18 июля, 20:11
 
В миреБелоруссияКазаньТурцияАлександр ЛукашенкоБРИКСНАТОСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала