Лукашенко рассказал, сколько государств стали партнерами БРИКС
Лукашенко: партнерами БРИКС стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что партнерами БРИКС стали 12 или 13 государств, в том числе Белоруссия.
"Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь", - передает агентство Белта слова президента, сказанные в интервью "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани.
При этом белорусский президент выразил определенное разочарование тем, что в БРИКС не принимают новых членов. "А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", - отметил он.
Лукашенко рассказал, что его несколько удивил тот факт, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали чуть более 10 стран.
В то же время белорусский президент доволен тем, что есть статус партнера организации. "Хорошо, это (статус партнера – ред.) возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?" - заметил Лукашенко.