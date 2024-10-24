Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979851424.html
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком - РИА Новости, 24.10.2024
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком
Лидеры стран продолжили заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" за рабочим завтраком, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:54
2024-10-24T16:54
казань
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979758239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24afac425d0ff0404c1c6b44d5512aa8.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лидеры стран продолжили заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" за рабочим завтраком, сообщили в пресс-службе Кремля. "Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" продолжается за рабочим завтраком", - говорится в сообщении. В четверг в Казани под председательством президента России Владимира Путина проходит заседание в формате "аутрич/БРИКС+", в котором приняли участие почти 40 стран и международных организаций. Участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября.
https://ria.ru/20241024/priem-1979763086.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979758239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e654b0bffdb1247c05b56c547005d99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Казань, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком

Пленарное заседание саммита БРИКС+ продолжается за рабочим завтраком

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкТоржественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лидеры стран продолжили заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" за рабочим завтраком, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" продолжается за рабочим завтраком", - говорится в сообщении.
В четверг в Казани под председательством президента России Владимира Путина проходит заседание в формате "аутрич/БРИКС+", в котором приняли участие почти 40 стран и международных организаций. Участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября.
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей
Вчера, 12:34
 
КазаньРоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала