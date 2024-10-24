https://ria.ru/20241024/briks-1979851424.html

Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком

Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком - РИА Новости, 24.10.2024

Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком

Лидеры стран продолжили заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" за рабочим завтраком, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:54

2024-10-24T16:54

2024-10-24T16:54

казань

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979758239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24afac425d0ff0404c1c6b44d5512aa8.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лидеры стран продолжили заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" за рабочим завтраком, сообщили в пресс-службе Кремля. "Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" продолжается за рабочим завтраком", - говорится в сообщении. В четверг в Казани под председательством президента России Владимира Путина проходит заседание в формате "аутрич/БРИКС+", в котором приняли участие почти 40 стран и международных организаций. Участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября.

https://ria.ru/20241024/priem-1979763086.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире