https://ria.ru/20241024/briks-1979851424.html
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком - РИА Новости, 24.10.2024
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком
Лидеры стран продолжили заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" за рабочим завтраком, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:54
2024-10-24T16:54
2024-10-24T16:54
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лидеры стран продолжили заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" за рабочим завтраком, сообщили в пресс-службе Кремля. "Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" продолжается за рабочим завтраком", - говорится в сообщении. В четверг в Казани под председательством президента России Владимира Путина проходит заседание в формате "аутрич/БРИКС+", в котором приняли участие почти 40 стран и международных организаций. Участники обсудили широкий круг вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября.
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казань, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Казань, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Лидеры стран продолжили заседание в формате БРИКС+ за рабочим завтраком
Пленарное заседание саммита БРИКС+ продолжается за рабочим завтраком