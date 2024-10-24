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Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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16:41 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979848657.html
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к БРИКС
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к БРИКС
Восемь из десяти (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового справедливого миропорядка, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:41
2024-10-24T16:41
общество
россия
михаил мамонов
брикс
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового справедливого миропорядка, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Согласно данным исследования, большинство (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового миропорядка на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды, с ними не согласны 14% опрошенных, 8% затруднились ответить. "Россияне воспринимают БРИКС прежде всего как пространство взаимовыгодного экономического взаимодействия. Таким образом мы можем говорить, что интерес россиян к деятельности очень высокий. Перспективные и текущие оценки деятельности и участия России в БРИКС также высоки, и надежды на положительный эффект для страны бесспорно высоки", - сказал Мамонов на круглом столе в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: "Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения". На вопрос о влиянии стран БРИКС на мировую экономику, 68% респондентов ответили, что объединение оказывает скорее существенное влияние. По словам Мамонова, это свидетельствует о том, что россияне оценивают не только факты работы БРИКС, но и его перспективу. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20241024/briks-1979810089.html
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общество, россия, михаил мамонов, брикс, вциом
Общество, Россия, Михаил Мамонов, БРИКС, ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к БРИКС

ВЦИОМ: 88% россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового миропорядка

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового справедливого миропорядка, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Согласно данным исследования, большинство (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового миропорядка на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды, с ними не согласны 14% опрошенных, 8% затруднились ответить.
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На Западе забили тревогу из-за кадров с саммита БРИКС
Вчера, 14:39
"Россияне воспринимают БРИКС прежде всего как пространство взаимовыгодного экономического взаимодействия. Таким образом мы можем говорить, что интерес россиян к деятельности очень высокий. Перспективные и текущие оценки деятельности и участия России в БРИКС также высоки, и надежды на положительный эффект для страны бесспорно высоки", - сказал Мамонов на круглом столе в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: "Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения".
На вопрос о влиянии стран БРИКС на мировую экономику, 68% респондентов ответили, что объединение оказывает скорее существенное влияние. По словам Мамонова, это свидетельствует о том, что россияне оценивают не только факты работы БРИКС, но и его перспективу.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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19 октября, 07:56
 
ОбществоРоссияМихаил МамоновБРИКСВЦИОМ
 
 
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