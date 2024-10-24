https://ria.ru/20241024/briks-1979848657.html

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к БРИКС

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к БРИКС

Восемь из десяти (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового справедливого миропорядка, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:41

2024-10-24T16:41

2024-10-24T16:41

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россия

михаил мамонов

брикс

вциом

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового справедливого миропорядка, следует из опроса ВЦИОМ, результаты которого представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Согласно данным исследования, большинство (78%) россиян считают БРИКС первым этапом формирования нового миропорядка на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды, с ними не согласны 14% опрошенных, 8% затруднились ответить. "Россияне воспринимают БРИКС прежде всего как пространство взаимовыгодного экономического взаимодействия. Таким образом мы можем говорить, что интерес россиян к деятельности очень высокий. Перспективные и текущие оценки деятельности и участия России в БРИКС также высоки, и надежды на положительный эффект для страны бесспорно высоки", - сказал Мамонов на круглом столе в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: "Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения". На вопрос о влиянии стран БРИКС на мировую экономику, 68% респондентов ответили, что объединение оказывает скорее существенное влияние. По словам Мамонова, это свидетельствует о том, что россияне оценивают не только факты работы БРИКС, но и его перспективу. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20241024/briks-1979810089.html

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общество, россия, михаил мамонов, брикс, вциом