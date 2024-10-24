Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия стала государством — партнером БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 24.10.2024 (обновлено: 17:19 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979847767.html
Белоруссия стала государством — партнером БРИКС, заявил Лукашенко
Белоруссия стала государством — партнером БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
Белоруссия стала государством — партнером БРИКС, заявил Лукашенко
Белоруссия получила статус партнера БРИКС, заявил президент республики Александр Лукашенко на полях саммита в Казани, цитату из его интервью "Известиям"... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:39
2024-10-24T17:19
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
белоруссия
казань
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg
МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Белоруссия получила статус партнера БРИКС, заявил президент республики Александр Лукашенко на полях саммита в Казани, цитату из его интервью "Известиям" приводит агентство Белта."Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", — сказал белорусский лидер.При этом Лукашенко выразил разочарование тем, что в БРИКС пока не принимают новых членов."А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", — отметил он.По словам президента, его удивило, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали 12 или 13.Лукашенко уточнил, что доволен новым статусом для Белоруссии, но выразил настороженность по поводу возможной волокиты."Меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?" — заключил Лукашенко.Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объединение решило взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что появится категория стран — партнеров — ступень перед полным членством.
https://ria.ru/20241024/briks-1979780980.html
https://ria.ru/20241014/peskov-1977942889.html
https://ria.ru/20241024/briks-1979820932.html
белоруссия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a7f16b8caa0f68464f2551c28a53c5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, белоруссия, казань, александр лукашенко
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Белоруссия, Казань, Александр Лукашенко
Белоруссия стала государством — партнером БРИКС, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия стала государством — партнером БРИКС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Белоруссия получила статус партнера БРИКС, заявил президент республики Александр Лукашенко на полях саммита в Казани, цитату из его интервью "Известиям" приводит агентство Белта.
«
"Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", — сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего
Вчера, 12:50
При этом Лукашенко выразил разочарование тем, что в БРИКС пока не принимают новых членов.
«
"А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", — отметил он.
По словам президента, его удивило, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали 12 или 13.
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Кремле назвали БРИКС привлекательным объединением для многих стран
14 октября, 13:45
Лукашенко уточнил, что доволен новым статусом для Белоруссии, но выразил настороженность по поводу возможной волокиты.
«
"Меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?" — заключил Лукашенко.
Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объединение решило взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что появится категория стран — партнеров — ступень перед полным членством.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Лукашенко встретился с генсеком ООН на саммите БРИКС
Вчера, 15:04
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСБелоруссияКазаньАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала