https://ria.ru/20241024/briks-1979847767.html

Белоруссия стала государством — партнером БРИКС, заявил Лукашенко

Белоруссия стала государством — партнером БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024

Белоруссия стала государством — партнером БРИКС, заявил Лукашенко

Белоруссия получила статус партнера БРИКС, заявил президент республики Александр Лукашенко на полях саммита в Казани, цитату из его интервью "Известиям"... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:39

2024-10-24T16:39

2024-10-24T17:19

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МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Белоруссия получила статус партнера БРИКС, заявил президент республики Александр Лукашенко на полях саммита в Казани, цитату из его интервью "Известиям" приводит агентство Белта."Мы стали партнерами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", — сказал белорусский лидер.При этом Лукашенко выразил разочарование тем, что в БРИКС пока не принимают новых членов."А почему не принимают в БРИКС другие государства? О чем БРИКС хотела бы, прежде чем принимать другие государства, подумать? А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", — отметил он.По словам президента, его удивило, что о желании присоединиться к БРИКС заявили около 30 государств, а партнерами стали 12 или 13.Лукашенко уточнил, что доволен новым статусом для Белоруссии, но выразил настороженность по поводу возможной волокиты."Меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все. Чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот собрались, показали друг другу, как-то выступили и разъехались. А результат?" — заключил Лукашенко.Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объединение решило взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что появится категория стран — партнеров — ступень перед полным членством.

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