Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием
Москалькова: декларация БРИКС определяет будущее цивилизационного пространства
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Декларация XVI саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством президента РФ Владимира Путина приняли казанскую декларацию, где, в том числе, выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций.
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"Казанская декларация XVI Саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале.
Федеральный омбудсмен отметила, что в декларации особое внимание уделили вопросам демократии и верховенства права, гуманитарному сотрудничеству, противодействию терроризму и негативному влиянию односторонних санкций на права человека.
"Институт уполномоченного по правам человека в РФ в русле концепции Декларации стал одним из инициаторов глубокой интеграции омбудсменов и руководителей национальных правозащитных учреждений. Ряд представителей государственной правозащиты БРИКС+, в том числе и мы, подписали меморандум о взаимодействии для обмена лучшими практиками и совместной работы по защите прав граждан", - подчеркнула она.