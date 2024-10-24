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Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием

Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием - РИА Новости, 24.10.2024

Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием

Декларация XVI саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников, заявила... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:35

2024-10-24T16:35

2024-10-24T16:35

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татьяна москалькова

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Декларация XVI саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством президента РФ Владимира Путина приняли казанскую декларацию, где, в том числе, выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций. "Казанская декларация XVI Саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале. Федеральный омбудсмен отметила, что в декларации особое внимание уделили вопросам демократии и верховенства права, гуманитарному сотрудничеству, противодействию терроризму и негативному влиянию односторонних санкций на права человека. "Институт уполномоченного по правам человека в РФ в русле концепции Декларации стал одним из инициаторов глубокой интеграции омбудсменов и руководителей национальных правозащитных учреждений. Ряд представителей государственной правозащиты БРИКС+, в том числе и мы, подписали меморандум о взаимодействии для обмена лучшими практиками и совместной работы по защите прав граждан", - подчеркнула она.

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