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Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием - РИА Новости, 24.10.2024
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16:35 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979846857.html
Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием
Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием - РИА Новости, 24.10.2024
Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием
Декларация XVI саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников, заявила... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:35
2024-10-24T16:35
россия
израиль
татьяна москалькова
владимир путин
брикс
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Декларация XVI саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством президента РФ Владимира Путина приняли казанскую декларацию, где, в том числе, выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций. "Казанская декларация XVI Саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале. Федеральный омбудсмен отметила, что в декларации особое внимание уделили вопросам демократии и верховенства права, гуманитарному сотрудничеству, противодействию терроризму и негативному влиянию односторонних санкций на права человека. "Институт уполномоченного по правам человека в РФ в русле концепции Декларации стал одним из инициаторов глубокой интеграции омбудсменов и руководителей национальных правозащитных учреждений. Ряд представителей государственной правозащиты БРИКС+, в том числе и мы, подписали меморандум о взаимодействии для обмена лучшими практиками и совместной работы по защите прав граждан", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20241023/briks-1979573736.html
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россия, израиль, татьяна москалькова, владимир путин, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Израиль, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Москалькова назвала декларацию саммита БРИКС историческим событием

Москалькова: декларация БРИКС определяет будущее цивилизационного пространства

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Декларация XVI саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В среду страны БРИКС по итогам заседания саммита под председательством президента РФ Владимира Путина приняли казанскую декларацию, где, в том числе, выразили позицию по ближневосточному вопросу. В частности, лидеры стран поддерживают создание суверенного Государства Палестина в международно признанных границах 1967 года и его принятие в ООН. Также государства участники БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия и осудили его атаки против объектов инфраструктуры, гуманитарных операций.
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"Казанская декларация XVI Саммита БРИКС – историческое событие, которое определяет будущее мирового цивилизационного пространства государств-участников", - заявила Москалькова в своем Telegram-канале.
Федеральный омбудсмен отметила, что в декларации особое внимание уделили вопросам демократии и верховенства права, гуманитарному сотрудничеству, противодействию терроризму и негативному влиянию односторонних санкций на права человека.
"Институт уполномоченного по правам человека в РФ в русле концепции Декларации стал одним из инициаторов глубокой интеграции омбудсменов и руководителей национальных правозащитных учреждений. Ряд представителей государственной правозащиты БРИКС+, в том числе и мы, подписали меморандум о взаимодействии для обмена лучшими практиками и совместной работы по защите прав граждан", - подчеркнула она.
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