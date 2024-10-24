https://ria.ru/20241024/briks-1979823893.html

"Иногда доходит до драки". Что Путин рассказал лидерам мирового большинства

"Иногда доходит до драки". Что Путин рассказал лидерам мирового большинства - РИА Новости, 24.10.2024

"Иногда доходит до драки". Что Путин рассказал лидерам мирового большинства

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "аутрич"/"плюс". Масштаб небывалый: приняли участие и высказались представители 36... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:21

2024-10-24T15:21

2024-10-24T16:08

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "аутрич"/"плюс". Масштаб небывалый: приняли участие и высказались представители 36 государств и шести международных организаций. О главном, что прозвучало, — в материале РИА Новости."Иллюзорные расчеты""Аутрич"/"БРИКС плюс" — механизм взаимодействия с географически и политически близкими странами. "Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами", — отметил Владимир Путин в начале встречи.Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент. Но переход к более справедливому мироустройству непрост, его "тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования над всем и вся". Среди способов давления — нелегитимные односторонние санкции, протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела."Такие, прямо скажем, нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых противоречий", — указал Путин.Один из примеров — Украина. Ее "используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности, ущемления прав русскоязычных людей"."Сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знают историю России, не принимают во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа", — подчеркнул президент.Председатель КНР Си Цзиньпин, комментируя ситуацию на Украине, выразил уверенность, что именно страны БРИКС "должны быть стабилизирующей силой для поддержания мира, укрепления управления глобальной безопасностью и поиска решений острых проблем с одновременным устранением как причин, так и симптомов".Ранее Китай и Бразилия представили свой мирный план из шести пунктов, включая прекращение боевых действий и закрепление за Украиной нейтрального статуса. "Мы должны содействовать скорейшей деэскалации, проложить путь для политического урегулирования", — уточнил Си.Инициаторы этого плана предлагают провести международную конференцию "с равноправным участием всех сторон" и обсуждением любых вариантов."Исправление исторической несправедливости"Несмотря на подобные острые вызовы, встающие непосредственно перед Россией, "мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке", напомнил Путин.Ситуация в регионе стала, пожалуй, главной темой заседания.Урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанной международно-правовой базе, то есть путем создания независимой Палестины, мирно сосуществующей с Израилем. "Только исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке", — уверен российский лидер.С ним согласились. Си Цзиньпин добавил: необходимо настаивать на всеобъемлющем прекращении огня в секторе Газа, перезапустить план "Два государства для двух народов" и предотвратить распространение войны в Ливане."ЮАР обеспокоена военными действиями Израиля против жителей сектора Газа, мы классифицируем это как геноцид", — отметил президент Сирил Рамафоса. Южная Африка давно обратилась в Международный суд ООН "для прекращения убийств невинных женщин и детей в Газе": "Мы верим, что весь мир не может безмолвно смотреть на это".По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, политика Израиля вышла за "все разумные и неразумные рамки". Разрешение кризиса возможно на основе формирования независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Анкара выдвинула инициативу о запрете на уровне ООН продажи вооружений Тель-Авиву. И надеется на поддержку другими странами.Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал заставить Израиль покинуть оккупированные территории за один год, а при отказе — ввести санкции."Нам нужен мир в Газе, немедленное прекращение огня", — подтвердил Генеральный секретарь ООН Антону Гутерреш. И упомянул о необходимости скорейшего урегулирования кризисов на Украине, в Ливане, Судане.Примирение на КавказеНекоторые противоречия удается успешно преодолевать. Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. Парламент Армении ратифицировал положение о совместной деятельности профильной комиссии. После вступления документа в силу начнется процесс возвращения к границам 1991-го.По словам Пашиняна, он также предложил "механизмы упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечение дополнительных мер безопасности с учетом юрисдикции и полного уважения суверенитета обеих стран".Наконец, не за горами и мирный договор — текст готов на 80-90 процентов."Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности, об отсутствии взаимных территориальных претензий, обязательствах не выдвигать таких претензий в будущем, по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установления дипломатических отношений", — перечислил Пашинян.О "размолвках в семье"Обеспечение безопасности — далеко не единственное направление работы БРИКС."Следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства, — полагает Путин. — Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик. Ее цель — увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты".Другой принципиальный вопрос — усиление политической роли стран мирового большинства."Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — подчеркнул президент.Реформирование ооновских институтов развития и глобальных финансовых институтов давно назрело. Позиции в руководящих структурах должны соответствовать весу развивающихся стран в мировой экономике.Это также получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".Генсек призвал все страны жить как одна семья. "Мы так и живем, — ответил Путин. — В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки". Но цель БРИКС в том, чтобы создать необходимые механизмы взаимодействия и благоприятную атмосферу "в общем доме". Этим там и займутся, в том числе в тесной координации с ООН.

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