https://ria.ru/20241024/briks-1979807580.html

Премьер Вьетнама рассказал о роли БРИКС в развитии стран Глобального Юга

Премьер Вьетнама рассказал о роли БРИКС в развитии стран Глобального Юга - РИА Новости, 24.10.2024

Премьер Вьетнама рассказал о роли БРИКС в развитии стран Глобального Юга

За почти два десятилетия своей деятельности БРИКС вдохновил и дал импульс развития странам Глобального Юга, в том числе и Вьетнаму, заявил в своем выступлении... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:31

2024-10-24T14:31

2024-10-24T15:05

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

в мире

вьетнам

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. За почти два десятилетия своей деятельности БРИКС вдохновил и дал импульс развития странам Глобального Юга, в том числе и Вьетнаму, заявил в своем выступлении на саммите БРИКС+аутрич в Казани премьер-министр Социалистической республики Вьетнам Фам Минь Чинь."За почти два десятилетия БРИКС подтвердил свою важную роль, став механизмом тесного сотрудничества, совместного устойчивого развития и эффективного решения общих вызовов человечества. БРИКС вдохновил и дал импульс странам Глобального Юга, в том числе Вьетнаму, на пути их развития", - заявил вьетнамский лидер.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

вьетнам

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, вьетнам