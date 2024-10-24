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Премьер Вьетнама рассказал о роли БРИКС в развитии стран Глобального Юга - РИА Новости, 24.10.2024
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14:31 24.10.2024 (обновлено: 15:05 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979807580.html
Премьер Вьетнама рассказал о роли БРИКС в развитии стран Глобального Юга
Премьер Вьетнама рассказал о роли БРИКС в развитии стран Глобального Юга - РИА Новости, 24.10.2024
Премьер Вьетнама рассказал о роли БРИКС в развитии стран Глобального Юга
За почти два десятилетия своей деятельности БРИКС вдохновил и дал импульс развития странам Глобального Юга, в том числе и Вьетнаму, заявил в своем выступлении... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:31
2024-10-24T15:05
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
в мире
вьетнам
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. За почти два десятилетия своей деятельности БРИКС вдохновил и дал импульс развития странам Глобального Юга, в том числе и Вьетнаму, заявил в своем выступлении на саммите БРИКС+аутрич в Казани премьер-министр Социалистической республики Вьетнам Фам Минь Чинь."За почти два десятилетия БРИКС подтвердил свою важную роль, став механизмом тесного сотрудничества, совместного устойчивого развития и эффективного решения общих вызовов человечества. БРИКС вдохновил и дал импульс странам Глобального Юга, в том числе Вьетнаму, на пути их развития", - заявил вьетнамский лидер.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, вьетнам
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире, Вьетнам
Премьер Вьетнама рассказал о роли БРИКС в развитии стран Глобального Юга

Премьер Вьетнама: БРИКС дала импульс развитию стран Глобального Юга

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. За почти два десятилетия своей деятельности БРИКС вдохновил и дал импульс развития странам Глобального Юга, в том числе и Вьетнаму, заявил в своем выступлении на саммите БРИКС+аутрич в Казани премьер-министр Социалистической республики Вьетнам Фам Минь Чинь.
"За почти два десятилетия БРИКС подтвердил свою важную роль, став механизмом тесного сотрудничества, совместного устойчивого развития и эффективного решения общих вызовов человечества. БРИКС вдохновил и дал импульс странам Глобального Юга, в том числе Вьетнаму, на пути их развития", - заявил вьетнамский лидер.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВ миреВьетнам
 
 
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