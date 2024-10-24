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Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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14:19 24.10.2024 (обновлено: 15:16 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979803953.html
Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС
Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС
Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая на саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани, поздравил Россию и ее президента Владимира Путина с выдающимся... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:19
2024-10-24T15:16
вьетнам
россия
брикс
в мире
казань
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая на саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани, поздравил Россию и ее президента Владимира Путина с выдающимся председательством в объединении в 2024 году."Позвольте поздравить Российскую Федерацию и вас, господин президент, с выдающимся руководством БРИКС в качестве председателя в 2024 году", - сказал вьетнамский премьер, обращаясь к президенту России.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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вьетнам, россия, брикс, в мире, казань, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Вьетнам, Россия, БРИКС, В мире, Казань, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС

Премьер Вьетнама Тинь: председательство России в БРИКС является выдающимся

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая на саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани, поздравил Россию и ее президента Владимира Путина с выдающимся председательством в объединении в 2024 году.
"Позвольте поздравить Российскую Федерацию и вас, господин президент, с выдающимся руководством БРИКС в качестве председателя в 2024 году", - сказал вьетнамский премьер, обращаясь к президенту России.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран организации в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Большой семерке" и не снилось. Как проходит саммит БРИКС в Казани
23 октября, 18:05
 
ВьетнамРоссияБРИКСВ миреКазаньВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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