https://ria.ru/20241024/briks-1979803953.html

Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС

Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС

Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая на саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани, поздравил Россию и ее президента Владимира Путина с выдающимся... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:19

2024-10-24T14:19

2024-10-24T15:16

вьетнам

россия

брикс

в мире

казань

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979508962_0:0:3266:1838_1920x0_80_0_0_1558e90b59b2fef1ee9e66e68c6f1c3b.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая на саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани, поздравил Россию и ее президента Владимира Путина с выдающимся председательством в объединении в 2024 году."Позвольте поздравить Российскую Федерацию и вас, господин президент, с выдающимся руководством БРИКС в качестве председателя в 2024 году", - сказал вьетнамский премьер, обращаясь к президенту России.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/sammit-1979628227.html

вьетнам

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, россия, брикс, в мире, казань, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году