Премьер Вьетнама поздравил Путина с выдающимся председательством в БРИКС
Премьер Вьетнама Тинь: председательство России в БРИКС является выдающимся
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая на саммите БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" в Казани, поздравил Россию и ее президента Владимира Путина с выдающимся председательством в объединении в 2024 году.
"Позвольте поздравить Российскую Федерацию и вас, господин президент, с выдающимся руководством БРИКС в качестве председателя в 2024 году", - сказал вьетнамский премьер, обращаясь к президенту России.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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