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Президент Лаоса отметил роль БРИКС в изменении мирового порядка - РИА Новости, 24.10.2024
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13:08 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979786055.html
Президент Лаоса отметил роль БРИКС в изменении мирового порядка
Президент Лаоса отметил роль БРИКС в изменении мирового порядка - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Лаоса отметил роль БРИКС в изменении мирового порядка
БРИКС играет в современном мире ключевую роль в изменении мирового порядка, заявил на заседании БРИКС+ президент Лаосской Народно-Демократической Республики... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:08
2024-10-24T13:08
в мире
лаос
тхонглун сисулит
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС играет в современном мире ключевую роль в изменении мирового порядка, заявил на заседании БРИКС+ президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит. "Международное сообщество сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, и поэтому все сложнее становится предсказать, как мир будет развиваться дальше, какое у мира будущее. Эти вызовы создают серьезные угрозы глобальному миру, стабильности, безопасности, а также серьезно подрывают усилия по развитию многих стран, в том числе развивающихся стран", - сказал президент Лаоса. "Сегодня, как никогда, БРИКС играет незаменимую роль в изменении мирового порядка и создании механизмов сотрудничества, которые будут взаимно удобны и эффективны для всех стран, особенно для развивающихся стран Глобального Юга, что, в свою очередь, поможет нам всем строить общее будущее", - заявил Сисулит.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, лаос, тхонглун сисулит, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Лаос, Тхонглун Сисулит, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Лаоса отметил роль БРИКС в изменении мирового порядка

Президент Лаоса Сисулит: БРИКС играет ключевую роль в изменении мирового порядка

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит на XVI саммите БРИКС
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС играет в современном мире ключевую роль в изменении мирового порядка, заявил на заседании БРИКС+ президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.
"Международное сообщество сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, и поэтому все сложнее становится предсказать, как мир будет развиваться дальше, какое у мира будущее. Эти вызовы создают серьезные угрозы глобальному миру, стабильности, безопасности, а также серьезно подрывают усилия по развитию многих стран, в том числе развивающихся стран", - сказал президент Лаоса.
"Сегодня, как никогда, БРИКС играет незаменимую роль в изменении мирового порядка и создании механизмов сотрудничества, которые будут взаимно удобны и эффективны для всех стран, особенно для развивающихся стран Глобального Юга, что, в свою очередь, поможет нам всем строить общее будущее", - заявил Сисулит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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В миреЛаосТхонглун СисулитБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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