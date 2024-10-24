https://ria.ru/20241024/briks-1979786055.html

Президент Лаоса отметил роль БРИКС в изменении мирового порядка

Президент Лаоса отметил роль БРИКС в изменении мирового порядка - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Лаоса отметил роль БРИКС в изменении мирового порядка

БРИКС играет в современном мире ключевую роль в изменении мирового порядка, заявил на заседании БРИКС+ президент Лаосской Народно-Демократической Республики... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:08

2024-10-24T13:08

2024-10-24T13:08

в мире

лаос

тхонглун сисулит

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС играет в современном мире ключевую роль в изменении мирового порядка, заявил на заседании БРИКС+ президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит. "Международное сообщество сегодня сталкивается с многочисленными вызовами, и поэтому все сложнее становится предсказать, как мир будет развиваться дальше, какое у мира будущее. Эти вызовы создают серьезные угрозы глобальному миру, стабильности, безопасности, а также серьезно подрывают усилия по развитию многих стран, в том числе развивающихся стран", - сказал президент Лаоса. "Сегодня, как никогда, БРИКС играет незаменимую роль в изменении мирового порядка и создании механизмов сотрудничества, которые будут взаимно удобны и эффективны для всех стран, особенно для развивающихся стран Глобального Юга, что, в свою очередь, поможет нам всем строить общее будущее", - заявил Сисулит.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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Ольга Фомченкова

в мире, лаос, тхонглун сисулит, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году