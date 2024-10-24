Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался про гуманитарную катастрофу в Газе - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 24.10.2024 (обновлено: 13:09 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979783668.html
Путин высказался про гуманитарную катастрофу в Газе
Путин высказался про гуманитарную катастрофу в Газе - РИА Новости, 24.10.2024
Путин высказался про гуманитарную катастрофу в Газе
Гуманитарная катастрофа в Газе отдается болью в сердце у большинства людей на планете, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:59
2024-10-24T13:09
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737942_157:377:2835:1883_1920x0_80_0_0_07844d8fc39900ae7f9704ee2bab78f3.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа в Газе отдается болью в сердце у большинства людей на планете, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе - это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете", - сказал Путин в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
https://ria.ru/20241024/briks-1979760202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737942_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_c2471c787088fc77b84c26f84e605c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин высказался про гуманитарную катастрофу в Газе

Путин: гумкатастрофа в Газе отдается болью в сердце у большинства людей

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа в Газе отдается болью в сердце у большинства людей на планете, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе - это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете", - сказал Путин в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин рассказал, к чему приведет обострение конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 11:37
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала