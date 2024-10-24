https://ria.ru/20241024/briks-1979783668.html

Путин высказался про гуманитарную катастрофу в Газе

Путин высказался про гуманитарную катастрофу в Газе - РИА Новости, 24.10.2024

Путин высказался про гуманитарную катастрофу в Газе

Гуманитарная катастрофа в Газе отдается болью в сердце у большинства людей на планете, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:59

2024-10-24T12:59

2024-10-24T13:09

саммит брикс в казани в 2024 году

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россия

владимир путин

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа в Газе отдается болью в сердце у большинства людей на планете, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному тоже нашему сожалению. Но гуманитарная катастрофа в Газе - это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете", - сказал Путин в ходе саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

https://ria.ru/20241024/briks-1979760202.html

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