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Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
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12:52 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979781370.html
Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко
Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск наработал ряд компетенций в аэрокосмической области, готов вносить вклад в реализацию инициативы по... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
белоруссия
минск
казань
александр лукашенко
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск наработал ряд компетенций в аэрокосмической области, готов вносить вклад в реализацию инициативы по созданию спутниковых систем БРИКС. "Беларусь наработала ряд компетенций в аэрокосмической области, готовы вносить свой вклад в реализацию инициативы о создании спутниковых систем БРИКС и в дальнейшем консорциума космических исследований", - сказал Лукашенко на саммите БРИКС в Казани. По словам белорусского президента, в Минске будут рады "делиться опытом и практическими результатами". Он также отметил, что Белоруссия - один из ведущих мировых экспортеров минеральных удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий. "Мы вносим свою лепту в обеспечении продовольственной безопасности в мире, готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельхозкультур и изменениям климата, милиорации, вовлечении земель в сельскохозяйственный оборот", - отметил Лукашенко.
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белоруссия, минск, казань, александр лукашенко, брикс
Белоруссия, Минск, Казань, Александр Лукашенко, БРИКС
Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск готов вносить вклад по инициативе создания спутников БРИКС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск наработал ряд компетенций в аэрокосмической области, готов вносить вклад в реализацию инициативы по созданию спутниковых систем БРИКС.
"Беларусь наработала ряд компетенций в аэрокосмической области, готовы вносить свой вклад в реализацию инициативы о создании спутниковых систем БРИКС и в дальнейшем консорциума космических исследований", - сказал Лукашенко на саммите БРИКС в Казани.
По словам белорусского президента, в Минске будут рады "делиться опытом и практическими результатами". Он также отметил, что Белоруссия - один из ведущих мировых экспортеров минеральных удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий. "Мы вносим свою лепту в обеспечении продовольственной безопасности в мире, готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельхозкультур и изменениям климата, милиорации, вовлечении земель в сельскохозяйственный оборот", - отметил Лукашенко.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
БелоруссияМинскКазаньАлександр ЛукашенкоБРИКС
 
 
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