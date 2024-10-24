https://ria.ru/20241024/briks-1979781370.html
Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко
Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.10.2024
Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск наработал ряд компетенций в аэрокосмической области, готов вносить вклад в реализацию инициативы по... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
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александр лукашенко
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск наработал ряд компетенций в аэрокосмической области, готов вносить вклад в реализацию инициативы по созданию спутниковых систем БРИКС. "Беларусь наработала ряд компетенций в аэрокосмической области, готовы вносить свой вклад в реализацию инициативы о создании спутниковых систем БРИКС и в дальнейшем консорциума космических исследований", - сказал Лукашенко на саммите БРИКС в Казани. По словам белорусского президента, в Минске будут рады "делиться опытом и практическими результатами". Он также отметил, что Белоруссия - один из ведущих мировых экспортеров минеральных удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий. "Мы вносим свою лепту в обеспечении продовольственной безопасности в мире, готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельхозкультур и изменениям климата, милиорации, вовлечении земель в сельскохозяйственный оборот", - отметил Лукашенко.
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белоруссия, минск, казань, александр лукашенко, брикс
Белоруссия, Минск, Казань, Александр Лукашенко, БРИКС
Минск готов вносить вклад по созданию спутников БРИКС, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск готов вносить вклад по инициативе создания спутников БРИКС
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск наработал ряд компетенций в аэрокосмической области, готов вносить вклад в реализацию инициативы по созданию спутниковых систем БРИКС.
"Беларусь наработала ряд компетенций в аэрокосмической области, готовы вносить свой вклад в реализацию инициативы о создании спутниковых систем БРИКС и в дальнейшем консорциума космических исследований", - сказал Лукашенко на саммите БРИКС в Казани
.
По словам белорусского президента, в Минске будут рады "делиться опытом и практическими результатами". Он также отметил, что Белоруссия - один из ведущих мировых экспортеров минеральных удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий. "Мы вносим свою лепту в обеспечении продовольственной безопасности в мире, готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельхозкультур и изменениям климата, милиорации, вовлечении земель в сельскохозяйственный оборот", - отметил Лукашенко.