https://ria.ru/20241024/briks-1979780980.html

Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего

Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БРИКС – это сообщество будущего, которое может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:50

2024-10-24T12:50

2024-10-24T12:50

в мире

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казань

александр лукашенко

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БРИКС – это сообщество будущего, которое может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада. "БРИКС – это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений", - сказал Лукашенко в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". По его словам, за небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения. "Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. Таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи, где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику", - подчеркнул Лукашенко. Глава Белоруссии выразил уверенность, что в силах государств-участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. "Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участников объединения", - сказал Лукашенко. Он отметил ответственность Белоруссии как партнера, ее выгодное географическое положение, опыт и достижения, что позволяет говорить уверенно о том, что республика может стать "еще одним важным пазлом" в складывающемся образе будущего БРИКС. "Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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Ольга Фомченкова

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