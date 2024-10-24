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Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего - РИА Новости, 24.10.2024
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12:50 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979780980.html
Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего
Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БРИКС – это сообщество будущего, которое может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:50
2024-10-24T12:50
в мире
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казань
александр лукашенко
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БРИКС – это сообщество будущего, которое может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада. "БРИКС – это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений", - сказал Лукашенко в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". По его словам, за небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения. "Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. Таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи, где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику", - подчеркнул Лукашенко. Глава Белоруссии выразил уверенность, что в силах государств-участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. "Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участников объединения", - сказал Лукашенко. Он отметил ответственность Белоруссии как партнера, ее выгодное географическое положение, опыт и достижения, что позволяет говорить уверенно о том, что республика может стать "еще одним важным пазлом" в складывающемся образе будущего БРИКС. "Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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в мире, белоруссия, казань, александр лукашенко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Белоруссия, Казань, Александр Лукашенко, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Лукашенко назвал БРИКС сообществом будущего

Лукашенко: БРИКС может приблизить конец истории доминирования Запада

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что БРИКС – это сообщество будущего, которое может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада.
"БРИКС – это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений", - сказал Лукашенко в четверг в Казани на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
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23 октября, 12:44
По его словам, за небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения. "Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. Таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств, независимо от их размеров, военной и экономической мощи, где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику", - подчеркнул Лукашенко.
Глава Белоруссии выразил уверенность, что в силах государств-участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства.
«
"Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участников объединения", - сказал Лукашенко.
Он отметил ответственность Белоруссии как партнера, ее выгодное географическое положение, опыт и достижения, что позволяет говорить уверенно о том, что республика может стать "еще одним важным пазлом" в складывающемся образе будущего БРИКС. "Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим", - подчеркнул Лукашенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 08:00
 
В миреБелоруссияКазаньАлександр ЛукашенкоБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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