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ОАЭ высоко оценили усилия России в качестве председателя БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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12:47 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979779952.html
ОАЭ высоко оценили усилия России в качестве председателя БРИКС
ОАЭ высоко оценили усилия России в качестве председателя БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
ОАЭ высоко оценили усилия России в качестве председателя БРИКС
Министр иностранных дел и вице-премьер ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия России в качестве председателя БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:47
2024-10-24T12:47
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и вице-премьер ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия России в качестве председателя БРИКС. "Мы высоко оцениваем усилия, направленные на укрепление международного диалога в тот самый момент, когда мы нуждаемся в совместной деятельности для того, чтобы противостоять существующим вызовам. Сейчас, при председательстве России, выкристаллизовывается общее видение не только по решению текущих проблем, но и по видению будущего, которое гарантировало бы благосостояние и процветание всем народам мира", - сказал он на саммите БРИКС в Казани. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, оаэ, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, ОАЭ, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
ОАЭ высоко оценили усилия России в качестве председателя БРИКС

Глава МИД ОАЭ высоко оценил усилия России как председателя БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота XVI саммита БРИКС
Работа XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Работа XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и вице-премьер ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия России в качестве председателя БРИКС.
«
"Мы высоко оцениваем усилия, направленные на укрепление международного диалога в тот самый момент, когда мы нуждаемся в совместной деятельности для того, чтобы противостоять существующим вызовам. Сейчас, при председательстве России, выкристаллизовывается общее видение не только по решению текущих проблем, но и по видению будущего, которое гарантировало бы благосостояние и процветание всем народам мира", - сказал он на саммите БРИКС в Казани.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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