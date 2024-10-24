https://ria.ru/20241024/briks-1979779952.html

ОАЭ высоко оценили усилия России в качестве председателя БРИКС

ОАЭ высоко оценили усилия России в качестве председателя БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

ОАЭ высоко оценили усилия России в качестве председателя БРИКС

Министр иностранных дел и вице-премьер ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия России в качестве председателя БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:47

2024-10-24T12:47

2024-10-24T12:47

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и вице-премьер ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высоко оценил усилия России в качестве председателя БРИКС. "Мы высоко оцениваем усилия, направленные на укрепление международного диалога в тот самый момент, когда мы нуждаемся в совместной деятельности для того, чтобы противостоять существующим вызовам. Сейчас, при председательстве России, выкристаллизовывается общее видение не только по решению текущих проблем, но и по видению будущего, которое гарантировало бы благосостояние и процветание всем народам мира", - сказал он на саммите БРИКС в Казани. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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