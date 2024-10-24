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Лаос выразил желание стать членом БРИКС
Лаос выразил желание стать членом БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Лаос выразил желание стать членом БРИКС
Лаос выражает желание стать членом БРИКС, заявил президент республики Тхонглун Сисулит на заседании саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:41
2024-10-24T12:41
2024-10-24T13:34
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Лаос выражает желание стать членом БРИКС, заявил президент республики Тхонглун Сисулит на заседании саммита БРИКС в Казани."Лаосская Народно-Демократическая Республика хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС. Мы готовы обеспечивать свое взаимодействие с БРИКС по широкому кругу вопросов. Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена БРИКС", — сказал он.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Президент Лаоса об интересе страны стать членом БРИКС
"Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена БРИКС"
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил об интересе страны стать членом в БРИКС.
2024-10-24T12:41
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лаос, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, тхонглун сисулит, казань, россия
Лаос, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Тхонглун Сисулит, Казань, Россия
Лаос выразил желание стать членом БРИКС
Президент Лаоса Сисулит заявил о желании стать членом БРИКС
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Лаос выражает желание стать членом БРИКС, заявил президент республики Тхонглун Сисулит на заседании саммита БРИКС в Казани.
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"Лаосская Народно-Демократическая Республика хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС. Мы готовы обеспечивать свое взаимодействие с БРИКС по широкому кругу вопросов. Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена БРИКС", — сказал он.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.