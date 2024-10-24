https://ria.ru/20241024/briks-1979778314.html

Лаос выразил желание стать членом БРИКС

Лаос выразил желание стать членом БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Лаос выразил желание стать членом БРИКС

Лаос выражает желание стать членом БРИКС, заявил президент республики Тхонглун Сисулит на заседании саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 24.10.2024

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Лаос выражает желание стать членом БРИКС, заявил президент республики Тхонглун Сисулит на заседании саммита БРИКС в Казани."Лаосская Народно-Демократическая Республика хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС. Мы готовы обеспечивать свое взаимодействие с БРИКС по широкому кругу вопросов. Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена БРИКС", — сказал он.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241024/laos-1979565919.html

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Президент Лаоса об интересе страны стать членом БРИКС "Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена БРИКС" Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил об интересе страны стать членом в БРИКС. 2024-10-24T12:41 true PT0M29S

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