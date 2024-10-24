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Лукашенко заявил о готовности к полноправному членству в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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12:30 24.10.2024 (обновлено: 12:50 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979774927.html
Лукашенко заявил о готовности к полноправному членству в БРИКС
Лукашенко заявил о готовности к полноправному членству в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Лукашенко заявил о готовности к полноправному членству в БРИКС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:30
2024-10-24T12:50
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
в мире
белоруссия
минск
россия
сергей лавров
наталья кочанова
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС."Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организацией", - сказал он на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".По словам белорусского президента, "у Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютно большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале"."Со многими мы имеем длительную историю успешного сотрудничества", - подчеркнул он."Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате", - сказал Лукашенко.Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, белоруссия, минск, россия, сергей лавров, наталья кочанова, александр лукашенко
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире, Белоруссия, Минск, Россия, Сергей Лавров, Наталья Кочанова, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности к полноправному членству в БРИКС

Лукашенко: Минск полностью готов к полноправному членству в БРИКС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС.
"Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организацией", - сказал он на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
По словам белорусского президента, "у Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютно большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале".
"Со многими мы имеем длительную историю успешного сотрудничества", - подчеркнул он.
"Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате", - сказал Лукашенко.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
Президент Лаоса об интересе страны стать членом БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Лаос выразил желание стать членом БРИКС
Вчера, 12:41
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВ миреБелоруссияМинскРоссияСергей ЛавровНаталья КочановаАлександр Лукашенко
 
 
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