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Лукашенко заявил о готовности к полноправному членству в БРИКС

Лукашенко заявил о готовности к полноправному членству в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Лукашенко заявил о готовности к полноправному членству в БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС. РИА Новости, 24.10.2024

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС."Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в нашей организацией", - сказал он на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".По словам белорусского президента, "у Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютно большинством стран, представители которых присутствуют в этом зале"."Со многими мы имеем длительную историю успешного сотрудничества", - подчеркнул он."Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате", - сказал Лукашенко.Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.

https://ria.ru/20241024/briks-1979778314.html

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