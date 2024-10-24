https://ria.ru/20241024/briks-1979771976.html

Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС

Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС

Президент России Владимир Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС, он также выразил надежду, что власти страны используют все возможные... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:19

2024-10-24T12:19

2024-10-24T12:19

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казань

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС, он также выразил надежду, что власти страны используют все возможные варианты для снижения напряженности в регионе. "Мы очень рассчитываем на активную работу Ирана в нашем объединении. Конечно, мы все обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Мы рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности, для недопущения разрастания конфликта в регионе. Мы желаем вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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Ольга Фомченкова

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