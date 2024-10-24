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Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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12:19 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979771976.html
Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС
Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС
Президент России Владимир Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС, он также выразил надежду, что власти страны используют все возможные... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:19
2024-10-24T12:19
в мире
россия
иран
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС, он также выразил надежду, что власти страны используют все возможные варианты для снижения напряженности в регионе. "Мы очень рассчитываем на активную работу Ирана в нашем объединении. Конечно, мы все обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Мы рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности, для недопущения разрастания конфликта в регионе. Мы желаем вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, иран, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Иран, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС

Путин: в БРИКС рассчитывают на активную работу Ирана в рамках объединения

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС, он также выразил надежду, что власти страны используют все возможные варианты для снижения напряженности в регионе.
«
"Мы очень рассчитываем на активную работу Ирана в нашем объединении. Конечно, мы все обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Мы рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности, для недопущения разрастания конфликта в регионе. Мы желаем вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
В миреРоссияИранКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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