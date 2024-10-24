Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС
Путин: в БРИКС рассчитывают на активную работу Ирана в рамках объединения
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает на активную работу Ирана в рамках БРИКС, он также выразил надежду, что власти страны используют все возможные варианты для снижения напряженности в регионе.
«
"Мы очень рассчитываем на активную работу Ирана в нашем объединении. Конечно, мы все обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Мы рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности, для недопущения разрастания конфликта в регионе. Мы желаем вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44