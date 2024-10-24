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Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
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11:46 24.10.2024 (обновлено: 11:56 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979763983.html
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, заявил Путин
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, заявил Путин
Все страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, рассчитывают, что будут использованы все варианты для снижения напряженности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:46
2024-10-24T11:56
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
ближний восток
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Все страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, рассчитывают, что будут использованы все варианты для снижения напряженности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все очень обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Конечно, рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности и для недопущения разрастания конфликта в регионе в целом", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".Глава государства рассказал, что в среду обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со многими коллегами по БРИКС. И все исходят из того, что нельзя допускать разрастания конфликта в регионе."И мы желаем тоже вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются", - добавил президент.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, ближний восток, владимир путин
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин
Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, заявил Путин

Путин: страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, надеются на деэскалацию

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Все страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, рассчитывают, что будут использованы все варианты для снижения напряженности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы все очень обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Конечно, рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности и для недопущения разрастания конфликта в регионе в целом", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".
Глава государства рассказал, что в среду обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со многими коллегами по БРИКС. И все исходят из того, что нельзя допускать разрастания конфликта в регионе.
"И мы желаем тоже вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Вчера, 11:11
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРоссияБлижний ВостокВладимир Путин
 
 
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