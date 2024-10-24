https://ria.ru/20241024/briks-1979763983.html

Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, заявил Путин

Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, заявил Путин

Все страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, рассчитывают, что будут использованы все варианты для снижения напряженности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:46

2024-10-24T11:46

2024-10-24T11:56

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

россия

ближний восток

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Все страны БРИКС обеспокоены ситуацией в Газе, рассчитывают, что будут использованы все варианты для снижения напряженности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все очень обеспокоены развитием ситуации и в Газе, и в регионе в целом. Конечно, рассчитываем на то, что будут использованы все возможные варианты для снижения напряженности и для недопущения разрастания конфликта в регионе в целом", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".Глава государства рассказал, что в среду обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со многими коллегами по БРИКС. И все исходят из того, что нельзя допускать разрастания конфликта в регионе."И мы желаем тоже вам успехов в разрешении тех сложных узлов и противоречий, которые в регионе складываются", - добавил президент.

https://ria.ru/20241024/briks-1979750865.html

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