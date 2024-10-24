Президент Ирана призвал БРИКС строить мир без санкций, войн и геноцида
Президент Ирана Пезешкиан призвал БРИКС строить мир без санкций, войн и геноцида
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал БРИКС строить лучший мир, свободный от санкций и войн, и заявил, что существующие международные институты не способны затушить пожар вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.
Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения.
"В сегодняшнем взаимосвязанном мире совместная воля и действия необходимы для фундаментальных изменений, требующих реформирования нынешней системы и создания более сбалансированного порядка на основе справедливости и стабильности. Другими словами, лучший мир был бы местом, где нет следов наложенных санкций, актов агрессии, войн... и геноцида", - сказал Пезешкиан в ходе своей речи на саммите объединения в Казани.
Он добавил: "Пламя войны по-прежнему бушует в секторе Газа... в ливанских городах также гремят войны, и международные институты и органы, в первую очередь Совет безопасности ООН как единственная сила международного мира и безопасности, не обладают необходимыми инструментами для тушения этого пожара".
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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