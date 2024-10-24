Президент Ирана надеется на создание справедливой системы при помощи БРИКС
Пезешкиан надеется на создание справедливой системы при помощи БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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ТЕГЕРАН, 24 окт – РИА Новости. Благодаря БРИКС страны смогут сделать большой шаг на пути к созданию более справедливой системы взаимоотношений, такое мнение выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своей речи на саммите объединения в Казани.
Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения.
"Надеюсь, благодаря данному совместному интерактивному форуму, а также вдохновляющей теме этого саммита "БРИКС и Глобальный Юг: совместное построение лучшего мира" мы сможем сделать значительный шаг на пути к созданию лучшей системы и более справедливой системы в отношениях между нашими странами", - сказал Пезешкиан.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.