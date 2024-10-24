https://ria.ru/20241024/briks-1979760690.html

Президент Ирана надеется на создание справедливой системы при помощи БРИКС

Президент Ирана надеется на создание справедливой системы при помощи БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Ирана надеется на создание справедливой системы при помощи БРИКС

Благодаря БРИКС страны смогут сделать большой шаг на пути к созданию более справедливой системы взаимоотношений, такое мнение выразил президент Ирана Масуд... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:39

2024-10-24T11:39

2024-10-24T12:05

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

иран

казань

россия

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 24 окт – РИА Новости. Благодаря БРИКС страны смогут сделать большой шаг на пути к созданию более справедливой системы взаимоотношений, такое мнение выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своей речи на саммите объединения в Казани.Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения."Надеюсь, благодаря данному совместному интерактивному форуму, а также вдохновляющей теме этого саммита "БРИКС и Глобальный Юг: совместное построение лучшего мира" мы сможем сделать значительный шаг на пути к созданию лучшей системы и более справедливой системы в отношениях между нашими странами", - сказал Пезешкиан.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

иран

казань

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, иран, казань, россия, масуд пезешкиан