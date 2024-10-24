https://ria.ru/20241024/briks-1979759997.html

Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+

Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на конструктивную дискуссию в рамках заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани. РИА Новости, 24.10.2024

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2024-10-24T11:37

2024-10-24T11:37

россия

казань

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в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на конструктивную дискуссию в рамках заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани. "Рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия будет носить конструктивный и обстоятельный характер, внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате "аутрич".

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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Ольга Фомченкова

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