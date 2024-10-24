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Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024
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11:37 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979759997.html
Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+
Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на конструктивную дискуссию в рамках заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:37
2024-10-24T11:37
россия
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на конструктивную дискуссию в рамках заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани. "Рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия будет носить конструктивный и обстоятельный характер, внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате "аутрич".
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+

Путин рассчитывает на конструктивную дискуссию на саммите БРИКС+ в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота XVI саммита БРИКС
Работа XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Работа XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на конструктивную дискуссию в рамках заседания в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани.
"Рассчитываю, что сегодняшняя дискуссия будет носить конструктивный и обстоятельный характер, внесет вклад в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в формате "аутрич".
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
РоссияКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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