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Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления - РИА Новости, 24.10.2024

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления

Страны БРИКС должны возглавить реформу глобальной системы экономического управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:34

2024-10-24T11:34

2024-10-24T11:34

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саммит брикс в казани в 2024 году

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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Страны БРИКС должны возглавить реформу глобальной системы экономического управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Казани. "Мы должны быть основой силой общего развития, активно участвовать и возглавить реформу глобальной системы экономического управления, а также способствовать тому, чтобы развитие было помещено в центр международной экономической и торговой повестки дня", - сказал Си Цзиньпин. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. -0-

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