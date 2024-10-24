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Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления - РИА Новости, 24.10.2024
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11:34 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979758185.html
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления - РИА Новости, 24.10.2024
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления
Страны БРИКС должны возглавить реформу глобальной системы экономического управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:34
2024-10-24T11:34
россия
китай
казань
си цзиньпин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Страны БРИКС должны возглавить реформу глобальной системы экономического управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Казани. "Мы должны быть основой силой общего развития, активно участвовать и возглавить реформу глобальной системы экономического управления, а также способствовать тому, чтобы развитие было помещено в центр международной экономической и торговой повестки дня", - сказал Си Цзиньпин. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. -0-
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россия, китай, казань, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления

Си Цзиньпин: БРИКС должны возглавить реформу глобальной системы управления

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Страны БРИКС должны возглавить реформу глобальной системы экономического управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Казани.
"Мы должны быть основой силой общего развития, активно участвовать и возглавить реформу глобальной системы экономического управления, а также способствовать тому, чтобы развитие было помещено в центр международной экономической и торговой повестки дня", - сказал Си Цзиньпин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. -0-
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему
23 октября, 14:05
 
РоссияКитайКазаньСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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