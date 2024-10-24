Си Цзиньпин призвал страны БРИКС возглавить реформу системы управления
Си Цзиньпин: БРИКС должны возглавить реформу глобальной системы управления
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Страны БРИКС должны возглавить реформу глобальной системы экономического управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Казани.
"Мы должны быть основой силой общего развития, активно участвовать и возглавить реформу глобальной системы экономического управления, а также способствовать тому, чтобы развитие было помещено в центр международной экономической и торговой повестки дня", - сказал Си Цзиньпин.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. -0-
Си Цзиньпин призвал реформировать международную финансовую систему
23 октября, 14:05