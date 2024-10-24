https://ria.ru/20241024/briks-1979756676.html

Президент Египта оценил работу форума БРИКС+

Президент Египта оценил работу форума БРИКС+ - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Египта оценил работу форума БРИКС+

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил необходимость извлечения максимума из взаимодействия БРИКС с международным финансовыми институтами. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:30

2024-10-24T11:30

2024-10-24T12:43

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

египет

казань

абдель фаттах ас-сиси

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил необходимость извлечения максимума из взаимодействия БРИКС с международным финансовыми институтами."Важно продолжать сотрудничество и консультации между развивающимися странами для сохранения эффективности многосторонней международной системы и коллективно противостоять попыткам навязывания односторонней политики", - отметил ас-Сиси.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

египет

казань

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2024

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, египет, казань, абдель фаттах ас-сиси