https://ria.ru/20241024/briks-1979753414.html
Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич"
Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич" - РИА Новости, 24.10.2024
Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич"
Участники заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" расположились за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран, таким образом, президент Азербайджана... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:21
2024-10-24T11:21
2024-10-24T11:56
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Участники заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" расположились за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран, таким образом, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заняли соседние места, передает корреспондент РИА Новости. Время от времени они обмениваются мнениями.Соседями белорусского лидера Александра Лукашенко оказались главы делегаций из Боливии и Бангладеш, рядом с палестинским президентом Махмудом Аббасом — представители Сербии и Никарагуа. Причем алфавитный порядок касался только "друзей БРИКС" — на лидеров самого объединения он не распространялся. На столах у участников пленарного заседания — бутылки с водой и стаканы c бумажными крышечками, блокноты с эмблемой казанского саммита БРИКС, сувенирные ручки и аппараты для синхронного перевода. На заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Саммит в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241023/briks-1979602869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, бангладеш, сербия, ильхам алиев, никол пашинян, александр лукашенко, брикс, снг, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Боливия, Бангладеш, Сербия, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, БРИКС, СНГ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич"
Представители Азербайджана и Армении оказались рядом на заседании БРИКС+
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Участники заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" расположились за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран, таким образом, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заняли соседние места, передает корреспондент РИА Новости.
Время от времени они обмениваются мнениями.
Соседями белорусского лидера Александра Лукашенко
оказались главы делегаций из Боливии
и Бангладеш
, рядом с палестинским президентом Махмудом Аббасом
— представители Сербии
и Никарагуа
. Причем алфавитный порядок касался только "друзей БРИКС
" — на лидеров самого объединения он не распространялся.
На столах у участников пленарного заседания — бутылки с водой и стаканы c бумажными крышечками, блокноты с эмблемой казанского саммита БРИКС, сувенирные ручки и аппараты для синхронного перевода.
На заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе стран СНГ
, Азии
, Африки
, Латинской Америки
, а также главы международных организаций.
Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит в Казани
проходит с 22 по 24 октября.