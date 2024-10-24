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Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич" - РИА Новости, 24.10.2024
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11:21 24.10.2024 (обновлено: 11:56 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979753414.html
Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич"
Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич" - РИА Новости, 24.10.2024
Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич"
Участники заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" расположились за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран, таким образом, президент Азербайджана... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:21
2024-10-24T11:56
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Участники заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" расположились за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран, таким образом, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заняли соседние места, передает корреспондент РИА Новости. Время от времени они обмениваются мнениями.Соседями белорусского лидера Александра Лукашенко оказались главы делегаций из Боливии и Бангладеш, рядом с палестинским президентом Махмудом Аббасом — представители Сербии и Никарагуа. Причем алфавитный порядок касался только "друзей БРИКС" — на лидеров самого объединения он не распространялся. На столах у участников пленарного заседания — бутылки с водой и стаканы c бумажными крышечками, блокноты с эмблемой казанского саммита БРИКС, сувенирные ручки и аппараты для синхронного перевода. На заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Саммит в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241023/briks-1979602869.html
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в мире, боливия, бангладеш, сербия, ильхам алиев, никол пашинян, александр лукашенко, брикс, снг, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Боливия, Бангладеш, Сербия, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, БРИКС, СНГ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич"

Представители Азербайджана и Армении оказались рядом на заседании БРИКС+

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Участники заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" расположились за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран, таким образом, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заняли соседние места, передает корреспондент РИА Новости.
Время от времени они обмениваются мнениями.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Пашинян назвал участие в саммите БРИКС важным для Армении
23 октября, 16:27
Соседями белорусского лидера Александра Лукашенко оказались главы делегаций из Боливии и Бангладеш, рядом с палестинским президентом Махмудом Аббасом — представители Сербии и Никарагуа. Причем алфавитный порядок касался только "друзей БРИКС" — на лидеров самого объединения он не распространялся.
На столах у участников пленарного заседания — бутылки с водой и стаканы c бумажными крышечками, блокноты с эмблемой казанского саммита БРИКС, сувенирные ручки и аппараты для синхронного перевода.
На заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы международных организаций.

Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
В миреБоливияБангладешСербияИльхам АлиевНикол ПашинянАлександр ЛукашенкоБРИКССНГСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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