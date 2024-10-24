https://ria.ru/20241024/briks-1979753414.html

Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич"

Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич" - РИА Новости, 24.10.2024

Алиев и Пашинян сели рядом на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич"

Участники заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" расположились за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран, таким образом, президент Азербайджана... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:21

2024-10-24T11:21

2024-10-24T11:56

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Участники заседания в формате "БРИКС плюс/аутрич" расположились за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран, таким образом, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заняли соседние места, передает корреспондент РИА Новости. Время от времени они обмениваются мнениями.Соседями белорусского лидера Александра Лукашенко оказались главы делегаций из Боливии и Бангладеш, рядом с палестинским президентом Махмудом Аббасом — представители Сербии и Никарагуа. Причем алфавитный порядок касался только "друзей БРИКС" — на лидеров самого объединения он не распространялся. На столах у участников пленарного заседания — бутылки с водой и стаканы c бумажными крышечками, блокноты с эмблемой казанского саммита БРИКС, сувенирные ручки и аппараты для синхронного перевода. На заседание в формате "БРИКС плюс/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы международных организаций.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Саммит в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241023/briks-1979602869.html

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Ольга Фомченкова

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