https://ria.ru/20241024/briks-1979751959.html
Путин призвал обеспечить доступ стран Глобального Юга к технологиям
Путин призвал обеспечить доступ стран Глобального Юга к технологиям - РИА Новости, 24.10.2024
Путин призвал обеспечить доступ стран Глобального Юга к технологиям
Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" призвал обеспечить доступ стран глобального юга и востока к... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:15
2024-10-24T11:15
2024-10-24T11:40
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
казань
владимир путин
брикс
в мире
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737942_157:377:2835:1883_1920x0_80_0_0_07844d8fc39900ae7f9704ee2bab78f3.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" призвал обеспечить доступ стран глобального юга и востока к технологиям и помочь им адаптироваться к изменениям климата."Как мы хорошо знаем, особое место в тематике устойчивого развития занимает климат. Логично, что международная климатическая повестка должна быть направлена на выработку практических решений проблемы глобального потепления. Здесь важно обеспечить доступ стран глобального юга и востока к финансированию и технологиям", - заявил российский лидер.Кроме того, по мнению Путина, необходимо помочь этим странам адаптироваться к изменениям климата.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979737942_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_c2471c787088fc77b84c26f84e605c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, россия, казань, владимир путин, брикс, в мире, технологии
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, В мире, Технологии
Путин призвал обеспечить доступ стран Глобального Юга к технологиям
Путин: надо помочь странам Глобального Юга адаптироваться к изменениям климата