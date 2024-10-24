https://ria.ru/20241024/briks-1979751959.html

Путин призвал обеспечить доступ стран Глобального Юга к технологиям

Путин призвал обеспечить доступ стран Глобального Юга к технологиям - РИА Новости, 24.10.2024

Путин призвал обеспечить доступ стран Глобального Юга к технологиям

Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" призвал обеспечить доступ стран глобального юга и востока к... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:15

2024-10-24T11:15

2024-10-24T11:40

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" призвал обеспечить доступ стран глобального юга и востока к технологиям и помочь им адаптироваться к изменениям климата."Как мы хорошо знаем, особое место в тематике устойчивого развития занимает климат. Логично, что международная климатическая повестка должна быть направлена на выработку практических решений проблемы глобального потепления. Здесь важно обеспечить доступ стран глобального юга и востока к финансированию и технологиям", - заявил российский лидер.Кроме того, по мнению Путина, необходимо помочь этим странам адаптироваться к изменениям климата.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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