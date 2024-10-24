https://ria.ru/20241024/briks-1979750865.html

Путин рассказал, что нужно для восстановления мира на Ближнем Востоке

Путин рассказал, что нужно для восстановления мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал, что нужно для восстановления мира на Ближнем Востоке

Без исправления исторической несправедливости в отношении палестинского народа гарантировать мир на Ближнем Востоке невозможно, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:11

2024-10-24T11:11

2024-10-24T11:40

саммит брикс в казани в 2024 году

ближний восток

россия

казань

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Без исправления исторической несправедливости в отношении палестинского народа гарантировать мир на Ближнем Востоке невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" проходит в четверг."Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся. Люди так и будут жить в атмосфере перманентного кризиса", - сказал Путин на заседании.

https://ria.ru/20241023/lavrov-1979602417.html

ближний восток

россия

казань

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