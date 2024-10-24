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Путин рассказал, что нужно для восстановления мира на Ближнем Востоке
Путин рассказал, что нужно для восстановления мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал, что нужно для восстановления мира на Ближнем Востоке
Без исправления исторической несправедливости в отношении палестинского народа гарантировать мир на Ближнем Востоке невозможно, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:11
2024-10-24T11:11
2024-10-24T11:40
саммит брикс в казани в 2024 году
ближний восток
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казань
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Без исправления исторической несправедливости в отношении палестинского народа гарантировать мир на Ближнем Востоке невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич" проходит в четверг."Исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу может дать гарантию мира на Ближнем Востоке. До тех пор, пока этот вопрос не решен, порочный круг насилия разорвать не удастся. Люди так и будут жить в атмосфере перманентного кризиса", - сказал Путин на заседании.
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саммит брикс в казани в 2024 году, ближний восток, россия, казань, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Ближний Восток, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС
Путин рассказал, что нужно для восстановления мира на Ближнем Востоке
Путин: на Ближнем Востоке необходимо восстановить историческую справедливость