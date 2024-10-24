https://ria.ru/20241024/briks-1979748958.html
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин
Украину используют для создания критических угроз безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:06
2024-10-24T11:06
2024-10-24T11:19
россия
украина
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Украину используют для создания критических угроз безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Один из этих примеров этого - Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируют при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич".Российский лидер добавил, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимают во внимание "ковавшиеся" веками единство, силу духа и сплоченность.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, украина, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин
Россия, Украина, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин
Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России