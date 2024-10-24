https://ria.ru/20241024/briks-1979747587.html

Путин открыл заседание саммита "БРИКС-плюс/аутрич"

Путин открыл заседание саммита "БРИКС-плюс/аутрич" - РИА Новости, 24.10.2024

Путин открыл заседание саммита "БРИКС-плюс/аутрич"

В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" под председательством президента России Владимира Путина. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:02

2024-10-24T11:02

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в мире

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" под председательством президента России Владимира Путина. "Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами. <...> В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяют общая история жизни в едином государстве", — сказал Путин, открывая заседание.Работа на встрече планируется в два этапа: в начале в виде заседания, а затем за обеденным столом.Приглашение на заседание получили представители 36 стран, в том числе руководители государств СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и главы международных организаций. На встрече запланированы выступления всех участников, после чего возможно проведение дискуссии. Пленарное заседание в формате "БРИКС-плюс/аутрич" завершает программу саммита в Казани в многосторонних форматах. Итоги мероприятия Путин подведет на пресс-конференции. Затем глава государства продолжит серию двусторонних контактов с зарубежными лидерами.

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

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16-й саммит БРИКС в Казани — день 3 16-й саммит БРИКС в Казани — день 3 2024-10-24T11:02 true PT350M26S

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Ольга Фомченкова

в мире, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин