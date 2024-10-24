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Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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10:54 24.10.2024 (обновлено: 10:59 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979745604.html
Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС
Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры прибыли на площадку заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич". РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:54
2024-10-24T10:59
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры прибыли на площадку заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич". Мероприятие проходит на площадке "Казань Экспо" в столице Татарстана. По традиции перед началом заседания лидеры сделали совместную фотографию. На заседание в формате "БРИКС-плюс/аутрич" приглашены представители около 40 стран, в том числе руководители государств СНГ, стран Азии, Африки, Латинской Америки и международных организаций. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html
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россия, азия, африка, владимир путин, брикс, снг, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Азия, Африка, Владимир Путин, БРИКС, СНГ, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС

Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС в Казани

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на приеме по случаю XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю XVI саммита БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры прибыли на площадку заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич".
Мероприятие проходит на площадке "Казань Экспо" в столице Татарстана. По традиции перед началом заседания лидеры сделали совместную фотографию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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На заседание в формате "БРИКС-плюс/аутрич" приглашены представители около 40 стран, в том числе руководители государств СНГ, стран Азии, Африки, Латинской Америки и международных организаций.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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РоссияАзияАфрикаВладимир ПутинБРИКССНГСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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