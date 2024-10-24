Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС
Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на приеме по случаю XVI саммита БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю XVI саммита БРИКС
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры прибыли на площадку заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич".
Мероприятие проходит на площадке "Казань Экспо" в столице Татарстана. По традиции перед началом заседания лидеры сделали совместную фотографию.
На заседание в формате "БРИКС-плюс/аутрич" приглашены представители около 40 стран, в том числе руководители государств СНГ, стран Азии, Африки, Латинской Америки и международных организаций.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
Путин нанес Западу неожиданный удар
Вчера, 08:00