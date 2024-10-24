https://ria.ru/20241024/briks-1979745604.html

Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС

Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин и зарубежные лидеры прибыли на заседание саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры прибыли на площадку заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич". РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:54

2024-10-24T10:54

2024-10-24T10:59

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саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры прибыли на площадку заключительного заседания саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич". Мероприятие проходит на площадке "Казань Экспо" в столице Татарстана. По традиции перед началом заседания лидеры сделали совместную фотографию. На заседание в формате "БРИКС-плюс/аутрич" приглашены представители около 40 стран, в том числе руководители государств СНГ, стран Азии, Африки, Латинской Америки и международных организаций. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

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Ольга Фомченкова

россия, азия, африка, владимир путин, брикс, снг, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика