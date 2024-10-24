https://ria.ru/20241024/boliviya-1979713295.html

Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе

Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе - РИА Новости, 24.10.2024

Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что прибыл на саммит БРИКС в Казани с надеждой на укрепление многополярной финансовой системы. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T06:28

2024-10-24T06:28

2024-10-24T06:28

в мире

россия

казань

боливия

луис арсе

брикс

telegram

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979712992_0:53:3164:1832_1920x0_80_0_0_b00c7385f99aaa8bd4ec65cf6939b01b.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что прибыл на саммит БРИКС в Казани с надеждой на укрепление многополярной финансовой системы. "Мы прибыли на исторический саммит БРИКС в России с целью укрепления многополярной финансовой системы, основанной на инклюзивности, взаимном сотрудничестве и уважении суверенитета и самоопределения наших народов", - написал Арсе в Telegram. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html

россия

казань

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, боливия, луис арсе, брикс, telegram, саммит брикс в казани в 2024 году