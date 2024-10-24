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Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе - РИА Новости, 24.10.2024
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06:28 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/boliviya-1979713295.html
Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе
Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе - РИА Новости, 24.10.2024
Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что прибыл на саммит БРИКС в Казани с надеждой на укрепление многополярной финансовой системы. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:28
2024-10-24T06:28
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саммит брикс в казани в 2024 году
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что прибыл на саммит БРИКС в Казани с надеждой на укрепление многополярной финансовой системы. "Мы прибыли на исторический саммит БРИКС в России с целью укрепления многополярной финансовой системы, основанной на инклюзивности, взаимном сотрудничестве и уважении суверенитета и самоопределения наших народов", - написал Арсе в Telegram. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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в мире, россия, казань, боливия, луис арсе, брикс, telegram, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Боливия, Луис Арсе, БРИКС, Telegram, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе

Президент Боливии Арсе надеется на укрепление многополярной финансовой системы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Прилет президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Прилет президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что прибыл на саммит БРИКС в Казани с надеждой на укрепление многополярной финансовой системы.
"Мы прибыли на исторический саммит БРИКС в России с целью укрепления многополярной финансовой системы, основанной на инклюзивности, взаимном сотрудничестве и уважении суверенитета и самоопределения наших народов", - написал Арсе в Telegram.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани
04:15
 
В миреРоссияКазаньБоливияЛуис АрсеБРИКСTelegramСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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