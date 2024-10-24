https://ria.ru/20241024/boliviya-1979713295.html
Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе
Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе - РИА Новости, 24.10.2024
Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что прибыл на саммит БРИКС в Казани с надеждой на укрепление многополярной финансовой системы. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T06:28
2024-10-24T06:28
2024-10-24T06:28
в мире
россия
казань
боливия
луис арсе
брикс
telegram
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979712992_0:53:3164:1832_1920x0_80_0_0_b00c7385f99aaa8bd4ec65cf6939b01b.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что прибыл на саммит БРИКС в Казани с надеждой на укрепление многополярной финансовой системы. "Мы прибыли на исторический саммит БРИКС в России с целью укрепления многополярной финансовой системы, основанной на инклюзивности, взаимном сотрудничестве и уважении суверенитета и самоопределения наших народов", - написал Арсе в Telegram. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html
россия
казань
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979712992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd10f4edf1129fd0907a60d803fae088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казань, боливия, луис арсе, брикс, telegram, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Боливия, Луис Арсе, БРИКС, Telegram, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Боливия надеется на укрепление многополярности, заявил Арсе
Президент Боливии Арсе надеется на укрепление многополярной финансовой системы