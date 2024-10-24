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Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС в Казань - РИА Новости, 24.10.2024
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04:09 24.10.2024 (обновлено: 04:18 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/boliviya-1979705531.html
Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС в Казань
Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС в Казань - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС в Казань
Президент Боливии Луис Арсе сообщил в Telegram, что прибыл на саммит БРИКС в Казань. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:09
2024-10-24T04:18
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юрий ушаков
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саммит брикс в казани в 2024 году
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе сообщил в Telegram, что прибыл на саммит БРИКС в Казань. "Мы прилетели в Казань, чтобы принять участие в XVI саммите БРИКС с задачей закрепить результаты в пользу боливийского народа", — написал он. Арсе также выложил фото, где его встречают в аэропорту с хлебом-солью. Ранее помощник президента Росии Юрий Ушаков заявлял, что Путин в Казани проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Боливии Луисом Арсе. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/venesuela-1979693579.html
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в мире, россия, казань, боливия, луис арсе, юрий ушаков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Боливия, Луис Арсе, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС в Казань

Президент Боливии Луис Арсе прибыл на саммит БРИКС в Казань

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Прилет президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Прилет президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе сообщил в Telegram, что прибыл на саммит БРИКС в Казань.
"Мы прилетели в Казань, чтобы принять участие в XVI саммите БРИКС с задачей закрепить результаты в пользу боливийского народа", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Арсе также выложил фото, где его встречают в аэропорту с хлебом-солью.
Ранее помощник президента Росии Юрий Ушаков заявлял, что Путин в Казани проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Боливии Луисом Арсе.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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В миреРоссияКазаньБоливияЛуис АрсеЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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