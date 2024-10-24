Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС в Казань
Президент Боливии Луис Арсе прибыл на саммит БРИКС в Казань
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Прилет президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе сообщил в Telegram, что прибыл на саммит БРИКС в Казань.
"Мы прилетели в Казань, чтобы принять участие в XVI саммите БРИКС с задачей закрепить результаты в пользу боливийского народа", — написал он.
Арсе также выложил фото, где его встречают в аэропорту с хлебом-солью.
Ранее помощник президента Росии Юрий Ушаков заявлял, что Путин в Казани проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Боливии Луисом Арсе.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. С начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.