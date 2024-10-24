https://ria.ru/20241024/bespilotnik-1979791337.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.10.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:32

2024-10-24T13:32

2024-10-24T13:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать четвертого октября около 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, безопасность