https://ria.ru/20241024/beshenstvo-1979696675.html

В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством

В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством - РИА Новости, 24.10.2024

В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством

Карантин ввели на территории московского района Люблино до 22 декабря из-за выявления случаев заболевания бешенством домашних животных, следует из распоряжения... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:11

2024-10-24T01:11

2024-10-24T01:11

москва

сергей собянин

яндекс

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Карантин ввели на территории московского района Люблино до 22 декабря из-за выявления случаев заболевания бешенством домашних животных, следует из распоряжения мэра столицы Сергея Собянина. "В связи с выявлением 21 и 22 октября 2024 года случаев заболевания бешенством домашних животных на территории района Люблино города Москвы… установить ограничительные мероприятия, карантин, до 22 декабря 2024 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения", - говорится в распоряжении. Уточняется, что очаг расположен в жилом помещении на улице Краснодарская, дом 72. Неблагополучным пунктом является территория, прилегающая к эпизоотическому очагу и ограниченная улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов. Как следует из данных сервиса "Яндекс карты", в этом доме на первом этаже расположен зоосалон.

https://ria.ru/20240203/beshenstvo-1925221082.html

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москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, яндекс