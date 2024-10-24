https://ria.ru/20241024/beshenstvo-1979696675.html
В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством
В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством - РИА Новости, 24.10.2024
В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством
Карантин ввели на территории московского района Люблино до 22 декабря из-за выявления случаев заболевания бешенством домашних животных, следует из распоряжения... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:11
2024-10-24T01:11
2024-10-24T01:11
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Карантин ввели на территории московского района Люблино до 22 декабря из-за выявления случаев заболевания бешенством домашних животных, следует из распоряжения мэра столицы Сергея Собянина. "В связи с выявлением 21 и 22 октября 2024 года случаев заболевания бешенством домашних животных на территории района Люблино города Москвы… установить ограничительные мероприятия, карантин, до 22 декабря 2024 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения", - говорится в распоряжении. Уточняется, что очаг расположен в жилом помещении на улице Краснодарская, дом 72. Неблагополучным пунктом является территория, прилегающая к эпизоотическому очагу и ограниченная улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов. Как следует из данных сервиса "Яндекс карты", в этом доме на первом этаже расположен зоосалон.
https://ria.ru/20240203/beshenstvo-1925221082.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, сергей собянин, яндекс
Москва, Сергей Собянин, Яндекс
В Люблино ввели карантин из-за случая заражения бешенством
В Люблино ввели карантин из-за случаев заболевания бешенством домашних животных