https://ria.ru/20241024/belgrad-1979706928.html

Белград не пострадает от роста цен на газ, заявил Вулин

Белград не пострадает от роста цен на газ, заявил Вулин - РИА Новости, 24.10.2024

Белград не пострадает от роста цен на газ, заявил Вулин

Украинская оккупация Суджи и возможное прекращение транзита газа через Украину могут привести к повышению цен на голубое топливо в Европе, но Белград не... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:38

2024-10-24T04:38

2024-10-24T04:38

россия

сербия

украина

александр вулин

брикс

газпром

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878486_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_887c2267b457ec1ed92637d26c6bbc28.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Украинская оккупация Суджи и возможное прекращение транзита газа через Украину могут привести к повышению цен на голубое топливо в Европе, но Белград не пострадает благодаря долгосрочному контракту с Москвой, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. В Судже Курской области находится газоизмерительная станция, через которую "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины. "Это может стать проблемой. Это может стать проблемой для всех нас, для всей Европы, а не только для Сербии. Но, говоря об этом, мы ничего не можем с этим поделать. Если вы ожидаете, что Украина прислушается к тому, что сказала Сербия. Нет, этого не произойдет. Но ожидаем ли мы повышения цен на газ? Да, конечно. Но, к счастью, у нас есть соглашение с Россией. Так что мы от этого не пострадаем", - рассказал Вулин агентству "на полях" саммита БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос. Он подтвердил, что в этом заключаются преимущества долгосрочных контрактов с Москвой. "И в следующий раз, когда европейцы придут к нам и скажут ввести санкции против России, мы спросим, сколько это будет стоить? И кто за это заплатит? Не стоит измерять все материальными ценностями. Мы не будем вводить санкции против России, потому что считаем, что это несправедливо по отношению к России, потому что у нас есть исторические, культурные, религиозные и семейные связи", - подчеркнул вице-премьер. Вулин отметил, что Россия всегда поддерживала Сербию. "А теперь, в трудную минуту, какими людьми мы будем, если введем санкции против России? Сейчас, когда страдает Россия. Нет, мы не будем этого делать ни из-за газа, ни из-за экономики, ни из-за денег. Мы не будем этого делать, потому что Россия - это часть нашей истории, часть нашей нации, часть нашего бытия. Вот в чем причина", - сказал он. Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240811/gaz-1965559709.html

https://ria.ru/20241017/gaz-1978504212.html

https://ria.ru/20240817/serbiya-1966762525.html

россия

сербия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сербия, украина, александр вулин, брикс, газпром, саммит брикс в казани в 2024 году