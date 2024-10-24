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Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО - РИА Новости, 24.10.2024
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Надежные люди
 
14:55 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/bashkiriya-1979816565.html
Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО
Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО - РИА Новости, 24.10.2024
Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что из региона в зону спецоперации отправили 136-й по счету гуманитарный конвой с автомобилями, пиломатериалами и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:55
2024-10-24T14:55
надежные люди
россия
курская область
радий хабиров
республика башкортостан
сво
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УФА, 24 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что из региона в зону спецоперации отправили 136-й по счету гуманитарный конвой с автомобилями, пиломатериалами и другими необходимыми для бойцов вещами. "Отправили 136-й гуманитарный конвой с адресной помощью для мобилизованных и добровольцев из нашей республики, а также для жителей Курской области. Груз большой – 22 автомобиля, мотоциклы, запчасти, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, огнетушители, рюкзаки, одежда, средства личной гигиены, питьевая вода, продукты питания. Как всегда, везём бойцам и посылки от родственников", - написал Хабиров в своем Telegram-канале. Он отметил, что также в зону СВО отправили очередную партию беспилотников республиканского производства и средства радиоэлектронной борьбы. "В формировании гумконвоев традиционно участвует весь Башкортостан – госорганы и общественные организации, близкие бойцов и неравнодушные жители. Верим, что всё это поможет нашим воинам успешно выполнять боевые задачи. Ждём домой с победой!" - добавил глава региона. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что в церемонии отправки гуманитарного конвоя участвовала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва. "Заместитель министра обороны России Анна Цивилёва выразила благодарность социальным координаторам, которые принимали участие в сборе помощи. Руководитель республики Радий Хабиров пообщался с водителями гуманитарной колонны, поблагодарил их за самоотверженный труд и пожелал доброго пути", - говорится в релизе пресс-службы.
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россия, курская область, радий хабиров, республика башкортостан, сво
Надежные люди, Россия, Курская область, Радий Хабиров, Республика Башкортостан, СВО

Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Башкирии Радий Хабиров
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УФА, 24 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что из региона в зону спецоперации отправили 136-й по счету гуманитарный конвой с автомобилями, пиломатериалами и другими необходимыми для бойцов вещами.
"Отправили 136-й гуманитарный конвой с адресной помощью для мобилизованных и добровольцев из нашей республики, а также для жителей Курской области. Груз большой – 22 автомобиля, мотоциклы, запчасти, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, огнетушители, рюкзаки, одежда, средства личной гигиены, питьевая вода, продукты питания. Как всегда, везём бойцам и посылки от родственников", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что также в зону СВО отправили очередную партию беспилотников республиканского производства и средства радиоэлектронной борьбы.
"В формировании гумконвоев традиционно участвует весь Башкортостан – госорганы и общественные организации, близкие бойцов и неравнодушные жители. Верим, что всё это поможет нашим воинам успешно выполнять боевые задачи. Ждём домой с победой!" - добавил глава региона.
В пресс-службе руководителя республики рассказали, что в церемонии отправки гуманитарного конвоя участвовала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.
"Заместитель министра обороны России Анна Цивилёва выразила благодарность социальным координаторам, которые принимали участие в сборе помощи. Руководитель республики Радий Хабиров пообщался с водителями гуманитарной колонны, поблагодарил их за самоотверженный труд и пожелал доброго пути", - говорится в релизе пресс-службы.
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Надежные людиРоссияКурская областьРадий ХабировРеспублика БашкортостанСВО
 
 
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