Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО
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Глава Башкирии Радий Хабиров
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УФА, 24 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что из региона в зону спецоперации отправили 136-й по счету гуманитарный конвой с автомобилями, пиломатериалами и другими необходимыми для бойцов вещами.
"Отправили 136-й гуманитарный конвой с адресной помощью для мобилизованных и добровольцев из нашей республики, а также для жителей Курской области. Груз большой – 22 автомобиля, мотоциклы, запчасти, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, огнетушители, рюкзаки, одежда, средства личной гигиены, питьевая вода, продукты питания. Как всегда, везём бойцам и посылки от родственников", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что также в зону СВО отправили очередную партию беспилотников республиканского производства и средства радиоэлектронной борьбы.
"В формировании гумконвоев традиционно участвует весь Башкортостан – госорганы и общественные организации, близкие бойцов и неравнодушные жители. Верим, что всё это поможет нашим воинам успешно выполнять боевые задачи. Ждём домой с победой!" - добавил глава региона.
В пресс-службе руководителя республики рассказали, что в церемонии отправки гуманитарного конвоя участвовала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.
"Заместитель министра обороны России Анна Цивилёва выразила благодарность социальным координаторам, которые принимали участие в сборе помощи. Руководитель республики Радий Хабиров пообщался с водителями гуманитарной колонны, поблагодарил их за самоотверженный труд и пожелал доброго пути", - говорится в релизе пресс-службы.