https://ria.ru/20241024/bashkiriya-1979816565.html

Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО

Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО - РИА Новости, 24.10.2024

Башкирия отправила 136-й гуманитарный конвой в зону СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что из региона в зону спецоперации отправили 136-й по счету гуманитарный конвой с автомобилями, пиломатериалами и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:55

2024-10-24T14:55

2024-10-24T14:55

надежные люди

россия

курская область

радий хабиров

республика башкортостан

сво

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УФА, 24 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что из региона в зону спецоперации отправили 136-й по счету гуманитарный конвой с автомобилями, пиломатериалами и другими необходимыми для бойцов вещами. "Отправили 136-й гуманитарный конвой с адресной помощью для мобилизованных и добровольцев из нашей республики, а также для жителей Курской области. Груз большой – 22 автомобиля, мотоциклы, запчасти, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, огнетушители, рюкзаки, одежда, средства личной гигиены, питьевая вода, продукты питания. Как всегда, везём бойцам и посылки от родственников", - написал Хабиров в своем Telegram-канале. Он отметил, что также в зону СВО отправили очередную партию беспилотников республиканского производства и средства радиоэлектронной борьбы. "В формировании гумконвоев традиционно участвует весь Башкортостан – госорганы и общественные организации, близкие бойцов и неравнодушные жители. Верим, что всё это поможет нашим воинам успешно выполнять боевые задачи. Ждём домой с победой!" - добавил глава региона. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что в церемонии отправки гуманитарного конвоя участвовала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва. "Заместитель министра обороны России Анна Цивилёва выразила благодарность социальным координаторам, которые принимали участие в сборе помощи. Руководитель республики Радий Хабиров пообщался с водителями гуманитарной колонны, поблагодарил их за самоотверженный труд и пожелал доброго пути", - говорится в релизе пресс-службы.

https://ria.ru/20240905/pomosch-1970808551.html

https://ria.ru/20240813/pomosch-1965967780.html

россия

курская область

республика башкортостан

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россия, курская область, радий хабиров, республика башкортостан, сво