https://ria.ru/20241024/banki-1979695791.html

Эксперты оценили доходы банков от внедрения цифрового рубля

Эксперты оценили доходы банков от внедрения цифрового рубля - РИА Новости, 24.10.2024

Эксперты оценили доходы банков от внедрения цифрового рубля

Внедрение в России цифрового рубля принесет банкам от 300 до 700 миллионов долларов ежегодного дохода, говорится в совместном докладе консалтинговой компании... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:58

2024-10-24T00:58

2024-10-24T00:58

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Внедрение в России цифрового рубля принесет банкам от 300 до 700 миллионов долларов ежегодного дохода, говорится в совместном докладе консалтинговой компании "Яков и партнеры" и Центрального Университета, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Благодаря запуску ЦВЦБ (цифровая валюта центрального банка - ред.) не только повысится уровень проникновения банковских услуг, но и вырастет доход банков, поскольку появятся новые виды услуг - например, совершение сделок с использованием смарт-контрактов или сопровождение трансграничных переводов в ЦВЦБ. Только в России внедрение ЦВЦБ в розничном секторе сулит банкам ежегодный доход в размере от 0,3 до 0,7 миллиарда долларов США. В странах БРИКС+ этот показатель может составить от 3 до 9 миллиардов долларов США", - оценивают авторы доклада. А развитие открытых финансов может ежегодно приносить банковской системе России до 1,6 миллиарда долларов, прогнозируют аналитики. Также, по их оценке, при развитии открытых финансов в странах БРИКС+ и СНГ их доходы могут вырасти на 15-33 миллиарда долларов в год. Более 130 стран разрабатывают и тестируют ЦВЦБ, напоминают эксперты. Пока что операции с ЦВЦБ в разных странах мира осуществляются в пилотном режиме, а уровень их проникновения крайне низок, подчеркивают аналитики. Так, в Китае на цифровой юань приходится менее 0,2% платежей. "К тому же многие участники рынка до сих пор относятся к ЦВЦБ скептически: они уверены, что сегодня нет потребностей, для удовлетворения которых нужно использовать такие валюты. Тем не менее ЦВЦБ могут улучшить процесс трансграничных переводов, а также ускорить и удешевить международные платежи", - добавляют авторы исследования.

https://ria.ru/20241005/kreditovanie-1976486745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, сша, китай, брикс, снг