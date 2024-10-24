Эксперты оценили доходы банков от внедрения цифрового рубля
Доклад: внедрение цифрового рубля даст банкам до 700 миллионов долларов ежегодно
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Внедрение в России цифрового рубля принесет банкам от 300 до 700 миллионов долларов ежегодного дохода, говорится в совместном докладе консалтинговой компании "Яков и партнеры" и Центрального Университета, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Благодаря запуску ЦВЦБ (цифровая валюта центрального банка - ред.) не только повысится уровень проникновения банковских услуг, но и вырастет доход банков, поскольку появятся новые виды услуг - например, совершение сделок с использованием смарт-контрактов или сопровождение трансграничных переводов в ЦВЦБ. Только в России внедрение ЦВЦБ в розничном секторе сулит банкам ежегодный доход в размере от 0,3 до 0,7 миллиарда долларов США. В странах БРИКС+ этот показатель может составить от 3 до 9 миллиардов долларов США", - оценивают авторы доклада.
А развитие открытых финансов может ежегодно приносить банковской системе России до 1,6 миллиарда долларов, прогнозируют аналитики. Также, по их оценке, при развитии открытых финансов в странах БРИКС+ и СНГ их доходы могут вырасти на 15-33 миллиарда долларов в год.
Более 130 стран разрабатывают и тестируют ЦВЦБ, напоминают эксперты. Пока что операции с ЦВЦБ в разных странах мира осуществляются в пилотном режиме, а уровень их проникновения крайне низок, подчеркивают аналитики. Так, в Китае на цифровой юань приходится менее 0,2% платежей.
"К тому же многие участники рынка до сих пор относятся к ЦВЦБ скептически: они уверены, что сегодня нет потребностей, для удовлетворения которых нужно использовать такие валюты. Тем не менее ЦВЦБ могут улучшить процесс трансграничных переводов, а также ускорить и удешевить международные платежи", - добавляют авторы исследования.