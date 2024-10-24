https://ria.ru/20241024/auchan-1979827543.html
Auchan отказался комментировать информацию о продаже магазинов в России
Auchan отказался комментировать информацию о продаже магазинов в России - РИА Новости, 24.10.2024
Auchan отказался комментировать информацию о продаже магазинов в России
Французский ритейлер Auchan отказался комментировать информацию о продаже своих магазинов в России, о чем РИА Новости заявили в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:23
2024-10-24T15:23
2024-10-24T16:36
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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan отказался комментировать информацию о продаже своих магазинов в России, о чем РИА Новости заявили в пресс-службе компании. Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что французский ритейлер планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку "более не может справляться с европейскими санкциями" против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России. Он не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами"."На протяжении нескольких лет регулярно появлялась информация о продаже "Ашан Россия". Каждый раз ответ Auchan Retail был один и тот же: мы не комментируем рыночные слухи", - заявили в пресс-службе Auchan.Figaro отмечает, что компания, владеющая 203 магазинами в РФ, получила около десятка предложений о покупке за 2,5 года после начала украинского конфликта."Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
https://ria.ru/20240414/aktivy-1940011438.html
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экономика, россия, ашан, франция
Экономика, Россия, Ашан, Франция
Auchan отказался комментировать информацию о продаже магазинов в России
Пресс-служба Auchan назвала сообщения об уходе с российского рынка слухами
ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan отказался комментировать информацию о продаже своих магазинов в России, о чем РИА Новости заявили в пресс-службе компании.
Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что французский ритейлер планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку "более не может справляться с европейскими санкциями" против РФ. По словам источника издания, "Ашан
" строго соблюдает санкции, введенные против России. Он не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами".
«
"На протяжении нескольких лет регулярно появлялась информация о продаже "Ашан Россия". Каждый раз ответ Auchan Retail был один и тот же: мы не комментируем рыночные слухи", - заявили в пресс-службе Auchan.
Figaro отмечает, что компания, владеющая 203 магазинами в РФ, получила около десятка предложений о покупке за 2,5 года после начала украинского конфликта.
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.