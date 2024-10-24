https://ria.ru/20241024/auchan-1979827543.html

Auchan отказался комментировать информацию о продаже магазинов в России

Auchan отказался комментировать информацию о продаже магазинов в России - РИА Новости, 24.10.2024

Auchan отказался комментировать информацию о продаже магазинов в России

Французский ритейлер Auchan отказался комментировать информацию о продаже своих магазинов в России, о чем РИА Новости заявили в пресс-службе компании. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:23

2024-10-24T15:23

2024-10-24T16:36

экономика

россия

ашан

франция

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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Французский ритейлер Auchan отказался комментировать информацию о продаже своих магазинов в России, о чем РИА Новости заявили в пресс-службе компании. Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что французский ритейлер планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку "более не может справляться с европейскими санкциями" против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России. Он не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами"."На протяжении нескольких лет регулярно появлялась информация о продаже "Ашан Россия". Каждый раз ответ Auchan Retail был один и тот же: мы не комментируем рыночные слухи", - заявили в пресс-службе Auchan.Figaro отмечает, что компания, владеющая 203 магазинами в РФ, получила около десятка предложений о покупке за 2,5 года после начала украинского конфликта."Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.

https://ria.ru/20240414/aktivy-1940011438.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, ашан, франция