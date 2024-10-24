https://ria.ru/20241024/auchan--1979804554.html

Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ

Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024

Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ

Французский ретейлер Auchan планирует продать филиалы в России, пишет газета Figaro со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:21

2024-10-24T14:21

2024-10-24T14:55

россия

экономика

ашан

франция

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ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости. Французский ретейлер Auchan планирует продать филиалы в России, пишет газета Figaro со ссылкой на источники."Семья Мюлье, которой принадлежит ретейлер, намерена вывести бизнес из России. По нашей информации, группа Auchan выбрала двух потенциальных покупателей", — говорится в материале.В апреле компания Ceetrus, принадлежащая группе Auchan, продала активы в России, а их новым собственником стало ООО "Торговые галереи". После этого появились сообщения о возможном уходе французского ретейлера с отечественного рынка.Тогда же "Ашан Ритейл Россия" заявила, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в стране. Отмечалось, что компания не только не закрывается, но и намерена развивать несколько направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли. Там также напомнили, что с 2023 года торговая сеть работает на российском рынке автономно от материнской компании. "Ашан Ритейл Россия" — подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и выступает одним из крупнейших в стране ретейлеров по объему продаж.

https://ria.ru/20240725/evokom-1961918786.html

https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, ашан, франция