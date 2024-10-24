https://ria.ru/20241024/auchan--1979804554.html
Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ
Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ
Французский ретейлер Auchan планирует продать филиалы в России, пишет газета Figaro со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:21
2024-10-24T14:21
2024-10-24T14:55
россия
экономика
ашан
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40686/76/406867632_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_ac60df6a0d86ab5965faf813cb3b4dec.jpg
ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости. Французский ретейлер Auchan планирует продать филиалы в России, пишет газета Figaro со ссылкой на источники."Семья Мюлье, которой принадлежит ретейлер, намерена вывести бизнес из России. По нашей информации, группа Auchan выбрала двух потенциальных покупателей", — говорится в материале.В апреле компания Ceetrus, принадлежащая группе Auchan, продала активы в России, а их новым собственником стало ООО "Торговые галереи". После этого появились сообщения о возможном уходе французского ретейлера с отечественного рынка.Тогда же "Ашан Ритейл Россия" заявила, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в стране. Отмечалось, что компания не только не закрывается, но и намерена развивать несколько направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли. Там также напомнили, что с 2023 года торговая сеть работает на российском рынке автономно от материнской компании. "Ашан Ритейл Россия" — подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и выступает одним из крупнейших в стране ретейлеров по объему продаж.
https://ria.ru/20240725/evokom-1961918786.html
https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40686/76/406867632_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_0e4aeb239bb7252c34f39df8f2b11a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, ашан, франция
Россия, Экономика, Ашан, Франция
Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ
Figaro: Auchan планирует продать филиалы в РФ и выбрал 2 возможных покупателей
ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости.
Французский ретейлер Auchan планирует продать филиалы в России, пишет газета Figaro
со ссылкой на источники.
"Семья Мюлье, которой принадлежит ретейлер, намерена вывести бизнес из России. По нашей информации, группа Auchan выбрала двух потенциальных покупателей", — говорится в материале.
В апреле компания Ceetrus, принадлежащая группе Auchan, продала активы в России, а их новым собственником стало ООО "Торговые галереи". После этого появились сообщения о возможном уходе французского ретейлера с отечественного рынка.
Тогда же "Ашан Ритейл Россия" заявила, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в стране. Отмечалось, что компания не только не закрывается, но и намерена развивать несколько направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли. Там также напомнили, что с 2023 года торговая сеть работает на российском рынке автономно от материнской компании.
"Ашан Ритейл Россия" — подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и выступает одним из крупнейших в стране ретейлеров по объему продаж.