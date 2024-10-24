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Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
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14:21 24.10.2024 (обновлено: 14:55 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/auchan--1979804554.html
Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ
Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ
Французский ретейлер Auchan планирует продать филиалы в России, пишет газета Figaro со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:21
2024-10-24T14:55
россия
экономика
ашан
франция
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ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости. Французский ретейлер Auchan планирует продать филиалы в России, пишет газета Figaro со ссылкой на источники."Семья Мюлье, которой принадлежит ретейлер, намерена вывести бизнес из России. По нашей информации, группа Auchan выбрала двух потенциальных покупателей", — говорится в материале.В апреле компания Ceetrus, принадлежащая группе Auchan, продала активы в России, а их новым собственником стало ООО "Торговые галереи". После этого появились сообщения о возможном уходе французского ретейлера с отечественного рынка.Тогда же "Ашан Ритейл Россия" заявила, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в стране. Отмечалось, что компания не только не закрывается, но и намерена развивать несколько направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли. Там также напомнили, что с 2023 года торговая сеть работает на российском рынке автономно от материнской компании. "Ашан Ритейл Россия" — подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и выступает одним из крупнейших в стране ретейлеров по объему продаж.
https://ria.ru/20240725/evokom-1961918786.html
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россия, экономика, ашан, франция
Россия, Экономика, Ашан, Франция
Владелец сети "Ашан" захотел уйти с российского рынка, пишут СМИ

Figaro: Auchan планирует продать филиалы в РФ и выбрал 2 возможных покупателей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГипермаркет "Ашан"
Гипермаркет Ашан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Гипермаркет "Ашан". Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости. Французский ретейлер Auchan планирует продать филиалы в России, пишет газета Figaro со ссылкой на источники.
"Семья Мюлье, которой принадлежит ретейлер, намерена вывести бизнес из России. По нашей информации, группа Auchan выбрала двух потенциальных покупателей", — говорится в материале.
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В апреле компания Ceetrus, принадлежащая группе Auchan, продала активы в России, а их новым собственником стало ООО "Торговые галереи". После этого появились сообщения о возможном уходе французского ретейлера с отечественного рынка.
Тогда же "Ашан Ритейл Россия" заявила, что не планирует пересматривать стратегию и организацию работы в стране. Отмечалось, что компания не только не закрывается, но и намерена развивать несколько направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли. Там также напомнили, что с 2023 года торговая сеть работает на российском рынке автономно от материнской компании.
"Ашан Ритейл Россия" — подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и выступает одним из крупнейших в стране ретейлеров по объему продаж.
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