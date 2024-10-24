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Украинские войска атаковали машину в Курской области, погиб человек
Украинские войска атаковали машину в Курской области, погиб человек - РИА Новости, 24.10.2024
Украинские войска атаковали машину в Курской области, погиб человек
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя в Курской области, мужчина погиб, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:41
2024-10-24T18:41
2024-10-24T18:47
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
рыльский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя в Курской области, мужчина погиб, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Сегодня на территории Рыльского района украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя. К сожалению, мужчина, который находился внутри, скончался на месте, полученные ранения были несовместимы с жизнью. У него осталось трое несовершеннолетних детей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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курская область, алексей смирнов (политик) , рыльский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Рыльский район, Происшествия
Украинские войска атаковали машину в Курской области, погиб человек
Смирнов: украинские войска атаковали машину в Курской области, погиб человек