https://ria.ru/20241024/ataka-1979884810.html

Украинские войска атаковали машину в Курской области, погиб человек

Украинские войска атаковали машину в Курской области, погиб человек - РИА Новости, 24.10.2024

Украинские войска атаковали машину в Курской области, погиб человек

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя в Курской области, мужчина погиб, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:41

2024-10-24T18:41

2024-10-24T18:47

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

рыльский район

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя в Курской области, мужчина погиб, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Сегодня на территории Рыльского района украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя. К сожалению, мужчина, который находился внутри, скончался на месте, полученные ранения были несовместимы с жизнью. У него осталось трое несовершеннолетних детей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

рыльский район

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , рыльский район, происшествия