https://ria.ru/20241024/ashan-1979819617.html

В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами

В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами - РИА Новости, 24.10.2024

В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами

Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:03

2024-10-24T15:03

2024-10-24T15:34

ашан

экономика

россия

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что владельцы французской сети Auchan намерены вывести бизнес из России и уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в стране."Уже несколько лет ходят слухи о продаже "Ашан Ритейл Россия" и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ "Ашан" был одинаковым: "Мы не комментируем слухи", - сказали в компании.Там добавили, что сейчас, когда компания продолжает работать на российском рынке, появилась новая информация об уходе. "Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке", - подытожили в "Ашан Ритейл Россия"."Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.

https://ria.ru/20240725/evokom-1961918786.html

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ашан, экономика, россия