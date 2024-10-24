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В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами - РИА Новости, 24.10.2024
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15:03 24.10.2024 (обновлено: 15:34 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/ashan-1979819617.html
В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами
В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами - РИА Новости, 24.10.2024
В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами
Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:03
2024-10-24T15:34
ашан
экономика
россия
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что владельцы французской сети Auchan намерены вывести бизнес из России и уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в стране."Уже несколько лет ходят слухи о продаже "Ашан Ритейл Россия" и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ "Ашан" был одинаковым: "Мы не комментируем слухи", - сказали в компании.Там добавили, что сейчас, когда компания продолжает работать на российском рынке, появилась новая информация об уходе. "Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке", - подытожили в "Ашан Ритейл Россия"."Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
https://ria.ru/20240725/evokom-1961918786.html
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ашан, экономика, россия
Ашан, Экономика, Россия
В "Ашане" назвали сообщения об уходе с российского рынка слухами

В российском "Ашане" назвали сообщения об уходе ритейла из страны слухами

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВход в гипермаркет "Ашан"
Вход в гипермаркет Ашан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вход в гипермаркет "Ашан". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе французского ритейлера с рынка РФ, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг издание Figaro со ссылкой на источники написало, что владельцы французской сети Auchan намерены вывести бизнес из России и уже выбрали двух потенциальных покупателей для магазинов в стране.
Скриншот интернет-страницы компании ЭвоКом - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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25 июля, 12:47
"Уже несколько лет ходят слухи о продаже "Ашан Ритейл Россия" и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ "Ашан" был одинаковым: "Мы не комментируем слухи", - сказали в компании.
Там добавили, что сейчас, когда компания продолжает работать на российском рынке, появилась новая информация об уходе. "Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке", - подытожили в "Ашан Ритейл Россия".
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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