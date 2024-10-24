https://ria.ru/20241024/argentina-1979705209.html

Минобороны Аргентины уволило чиновника, назвавшего Мальвины Фолклендами

Минобороны Аргентины уволило чиновника, назвавшего Мальвины Фолклендами - РИА Новости, 24.10.2024

Минобороны Аргентины уволило чиновника, назвавшего Мальвины Фолклендами

Министр обороны Аргентины распорядился уволить чиновника, назвавшего Мальвинские острова Фолклендами, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:05

2024-10-24T04:05

2024-10-24T04:05

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны Аргентины распорядился уволить чиновника, назвавшего Мальвинские острова Фолклендами, следует из сообщения ведомства. "На фоне злонамеренного действия, совершенного в сообщении, где говорится о Мальвинских островах, при этом в их отношении используется слово, не признанное в нашей стране, что затрагивает чувства всех аргентинцев, министр обороны Луис Петри поручил немедленно уволить ответственного за это сотрудника ", - говорится в сообщении. Телеканал TN сообщил, что 22 октября на сайте правительства в разделе новостей от Минобороны появилось сообщение, где говорилось о встрече главы МИД Дианы Мондино с представителями Красного Креста по гуманитарным вопросам в отношении островов. При этом в сообщении было использовано не только аргентинское название этой территории - Мальвины, но и английское - Фолкленды. По утверждению телеканала, эта ситуация привела к скандалу между МИД и Минобороны, которые обвинили друг друга в некорректной публикации. В итоге свою вину признало силовое ведомство, распорядившееся уволить сотрудника, допустившего ошибку. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова. Нынешнее правительство Аргентины не раз подвергалось критике со стороны граждан и общественных организаций из-за политики в отношении Мальвинских островов. Так, в конце сентября Аргентина и Великобритания достигли договоренностей по улучшению авиасообщения с островами и по вопросам рыболовства, что вызвало недовольство со стороны ветеранов войны за Мальвины. Сооснователь центра бывших бойцов за острова в Ла-Плате (Cecim) Эрнесто Алонсо сообщил РИА Новости, что центр подал в суд иск против президента Хавьера Милея и главы МИД из-за этих договоренностей. По мнению Cecim, это соглашение идет вразрез с интересами Аргентины.

https://ria.ru/20231123/folklendy-1911391381.html

https://ria.ru/20240520/miley-1947213927.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина