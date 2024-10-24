https://ria.ru/20241024/arest-1979912484.html

Суд арестовал фигуранта дела об использовании рабского труда под Ростовом

Суд арестовал фигуранта дела об использовании рабского труда под Ростовом - РИА Новости, 24.10.2024

Суд арестовал фигуранта дела об использовании рабского труда под Ростовом

Суд взял под стражу жителя города Азов в Ростовской области, задержанного по делу об использовании рабского труда на ферме, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.10.2024

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2024-10-24T20:22

2024-10-24T20:22

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общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Суд взял под стражу жителя города Азов в Ростовской области, задержанного по делу об использовании рабского труда на ферме, сообщает СУСК РФ по региону. "Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в использовании рабского труда", - говорится в сообщении. Фигурант дела помещен в следственный изолятор до 20 декабря, следователем ему предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается, уточнили в ведомстве. Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельхозполях. Было возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый. По информации следствия, в ходе очных ставок, проведенных следователем, потерпевшие указали на задержанного как на "лицо, причастное к совершению преступления".

https://ria.ru/20240719/delo-1960791989.html

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ростовская область, ростов, общество