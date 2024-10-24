https://ria.ru/20241024/arest-1979873854.html
Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области
Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области - РИА Новости, 24.10.2024
Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области
Суд санкционировал арест главы Зернограда Ростовской области Ирины Полищук, подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:15
2024-10-24T18:15
2024-10-24T18:20
происшествия
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979867741_0:97:624:448_1920x0_80_0_0_17549fa1039945607fa9a5f31a0a8fcd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест главы Зернограда Ростовской области Ирины Полищук, подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона."Удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Зерноградского городского поселения Ростовской области Полищук", - сказал он, уточнив, что срок ареста - до 6 декабря 2024 года включительно.Собеседник агентства добавил, что Полищук подозревается в превышении должностных полномочий.Ранее в правоохранительных органах региона агентству рассказали, что, по версии следствия, Полищук приняла работы по ремонту дорог "по существенно завышенной стоимости". Задержание проводили сотрудники областного УФСБ.
https://ria.ru/20240928/mer_sochi-1975197492.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979867741_0:10:625:478_1920x0_80_0_0_b6c5b6b2e1c2bb8449c35f850b7c1abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области
Суд арестовал главу Зернограда по подозрению в превышении должностных полномочий
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест главы Зернограда Ростовской области Ирины Полищук, подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Зерноградского городского поселения Ростовской области Полищук", - сказал он, уточнив, что срок ареста - до 6 декабря 2024 года включительно.
Собеседник агентства добавил, что Полищук подозревается в превышении должностных полномочий.
Ранее в правоохранительных органах региона агентству рассказали, что, по версии следствия, Полищук приняла работы по ремонту дорог "по существенно завышенной стоимости". Задержание проводили сотрудники областного УФСБ.