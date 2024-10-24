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Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области - РИА Новости, 24.10.2024
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18:15 24.10.2024 (обновлено: 18:20 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/arest-1979873854.html
Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области
Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области - РИА Новости, 24.10.2024
Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области
Суд санкционировал арест главы Зернограда Ростовской области Ирины Полищук, подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:15
2024-10-24T18:20
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест главы Зернограда Ростовской области Ирины Полищук, подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона."Удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Зерноградского городского поселения Ростовской области Полищук", - сказал он, уточнив, что срок ареста - до 6 декабря 2024 года включительно.Собеседник агентства добавил, что Полищук подозревается в превышении должностных полномочий.Ранее в правоохранительных органах региона агентству рассказали, что, по версии следствия, Полищук приняла работы по ремонту дорог "по существенно завышенной стоимости". Задержание проводили сотрудники областного УФСБ.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Суд арестовал главу Зернограда Ростовской области

Суд арестовал главу Зернограда по подозрению в превышении должностных полномочий

© Фото : Администрация Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области Глава Зернограда Ростовской области Ирина Полищук
Глава Зернограда Ростовской области Ирина Полищук - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Администрация Зерноградского городского поселения Зерноградского района Ростовской области
Глава Зернограда Ростовской области Ирина Полищук. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд санкционировал арест главы Зернограда Ростовской области Ирины Полищук, подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Удовлетворено ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Зерноградского городского поселения Ростовской области Полищук", - сказал он, уточнив, что срок ареста - до 6 декабря 2024 года включительно.
Собеседник агентства добавил, что Полищук подозревается в превышении должностных полномочий.
Ранее в правоохранительных органах региона агентству рассказали, что, по версии следствия, Полищук приняла работы по ремонту дорог "по существенно завышенной стоимости". Задержание проводили сотрудники областного УФСБ.
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